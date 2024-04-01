Подмосковные школьники победили на Всероссийском конкурсе экспедиций

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Турклуб школы № 14 в Долгопрудном завоевал победу в номинации «Экспедиции маршрутные». Эта же команда стала победителем в номинации «Пешеходные походы 1 категории сложности». Ребята побывали на территории горного массива Хибинские тундры на Кольском полуострове.

Теперь победители отправятся в Международные детские центры «Артек» и «Океан».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».