Подмосковные школьники отправили 228 тысяч открыток бойцам СВО на акции «Неделя добрых дел»

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, подать заявку на курс можно до 31 марта. Участники научатсяра рабатывать текстовые квесты и генераторы паролей, будут решать математические задачи и создавать простые проекты на Python. Обучение пройдет онлайн с 15 апреля по 1 сентября.

Ознакомиться с проектом и записаться на курс можно по ссылке.

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