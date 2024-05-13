Подмосковные школьники отдохнут в лагере «Содружество Орлят России»

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, от Подмосковья в лагерь отправились 27 ребят - 24 ученика четвертых классов, один старшеклассник-наставник и два учителя начальных классов.

Детям отдых запомнится надолго, ведь их ждут командные и интеллектуальные игры, спортивные фестивали, творческие встречи и увлекательные мастер-классы, а завершится смена Праздником детства, после которого ребята попрощаются с младшей школой и перейдут в среднюю.

Учителя начальных классов смогут в лагере пройти ускоренный курс повышения квалификации.

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