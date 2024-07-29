Подмосковные школьники отдохнули на смене «Лесной подрост» в «Орленке»

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Программа «Лесной подрост» собрала талантливых ребят из различных школьных лесничеств, ставших победителями и призерами муниципальных, региональных, всероссийских и международных лесных конкурсов. Также здесь находились активные участники экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, Московскую область на мероприятии представляли учащиеся школьного лесничества «Зеленый дом» из средней общеобразовательной школы № 3 города Протвино, а также воспитанницы лесничества «Зеленая зона» под руководством специалистов из Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Несмотря на разнообразие, еще одним представителем региона стало школьное лесничество «Зеленый патруль» из Спасской школы Волоколамского городского округа, которое тоже курируется наставниками из Волоколамского лесничества.

За три недели участники обрели обширные знания по таким темам, как экология, лесоводство, почвоведение, урбоэкология, лесовосстановление и бережное отношение к природным ресурсам.

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