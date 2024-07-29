29 июля 2024, 17:10

Подмосковные школьники отдохнули на смене «Лесной подрост» в «Орленке»

Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Тематическая смена «Лесной подрост» во всероссийском детском центре «Орленок» завершилась на черноморском побережье Краснодарского края. Она была организована специально для учащихся школьных лесничеств.

Программа «Лесной подрост» собрала талантливых ребят из различных школьных лесничеств, ставших победителями и призерами муниципальных, региональных, всероссийских и международных лесных конкурсов. Также здесь находились активные участники экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, Московскую область на мероприятии представляли учащиеся школьного лесничества «Зеленый дом» из средней общеобразовательной школы № 3 города Протвино, а также воспитанницы лесничества «Зеленая зона» под руководством специалистов из Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Несмотря на разнообразие, еще одним представителем региона стало школьное лесничество «Зеленый патруль» из Спасской школы Волоколамского городского округа, которое тоже курируется наставниками из Волоколамского лесничества.

За три недели участники обрели обширные знания по таким темам, как экология, лесоводство, почвоведение, урбоэкология, лесовосстановление и бережное отношение к природным ресурсам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Экология
29 июля 2024, 17:24
Всероссийские соревнования по бейсболу прошли в центре «Планерная» в Химках
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Детские всероссийские соревнования по бейсболу провели в спортивном центре «Планерная». Олимпийский комплекс в Химках собрал десятки спортсменов.

На химкинском поле встретились сборная Московской области и команда из Санкт-Петербурга. Матч завершился с разгромным счетом 19:3.

«Сегодня мы победили в упорной борьбе. Питер показал себя довольно неплохо. Наша команда старалась. Мы знаем, что можем выигрывать, что мы сильные, и сейчас доказываем это на поле», - рассказал игрок третьей базы команды Московской области Максим Михайлов.

В спортивном центре «Планерная» в Химках уникальное бейсбольное поле. Оно имеет строго квадратную форму, в каждом углу - специальные базы для защитников, в центре - место подающего. Еще четыре человека выходят во внешнее поле. Нападающий должен отбить мяч, преодолеть круг через все базы и вернуться на исходную позицию. Тогда команда зарабатывает очко.

«Очень сильно хочу похвалить питчерскую работу. Со всех турниров в этом году лучше всего игроки-питчеры показывают себя на спартакиаде», - поделился старший тренер команды сборной Московской области Юрий Бакалец-Акоста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
29 июля 2024, 17:23
Парад колясок в честь Года семьи пройдет в Лобне 14 сентября
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне продолжается подготовка к празднованию Дня города 14 сентября. В честь Года семьи для молодых родителей и их детей организуют парад колясок «Мой первый экипаж». Конкурсантам предстоит украсить коляску и заполнить заявку на участие.

Одним из праздничных мероприятий на Дне города в Лобне будет парад колясок «Мой первый экипаж». Конкурс приурочен к Году семьи, а принять участие в нем могут все горожане, чьи дети пока передвигаются в колясках. Для этого папы и мамы должны украсить коляску своего малыша, а также оформить заявку по ссылке.

Торжественное шествие состоится 14 сентября в 10:30 перед сценой в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: городской округ Лобня, улица Ленина, 22.

Каждый год в Лобне организуют такой парад для молодых родителей. А о других мероприятиях и праздничных программах Дня города будет известно позднее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Лобня Молодежь
29 июля 2024, 17:23
Аграрии Подмосковья ввели в оборот почти 7 тысяч гектаров неиспользуемых земель
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В начале года стартовала кампания по вводу в оборот земель в Подмосковье. За этот период аграрии ввели 6,7 тысячи гектаров ранее не используемых земель. В Минсельхозе Московской области уточнили, что это 27% годового плана.

На данный момент лидерами стали Можайск, Шаховская, Лотошино, Ступино и Волоколамск. Всего в текущем году планируется ввести в оборот около 25 тысяч гектаров земли.

В ведомстве отметили, что эффективное управление землями помогает обеспечивать продовольственную безопасность региона и рост экспортного потенциала. Аграрии Московской области могут обратиться за консультациями по субсидиям по телефону: 8 (498) 602-30-90 (добавочный 58345).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
29 июля 2024, 17:19
Торжественное вручение паспортов подросткам прошло в МФЦ Солнечногорска
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил на торжественной церемонии в МФЦ первые паспорта подросткам. Самый главный документ получили трое юношей и три девушки.

«Получение паспорта - это доказательство, что человек теперь является полноправным и ответственным гражданином нашей великой родины - России. В руках этих ребят теперь больше возможностей для развития и реализации собственных планов. Мы верим в них, надеюсь, каждый внесет свой уникальный вклад в будущее нашего города», - отметил Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мероприятие приурочили ко Дню работника МФЦ. Ребят поздравили глава муниципалитета, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, инспектор отделения по паспортной работе и старший лейтенант полиции Кристина Трофимова, а также заместитель руководителя солнечногорского МФЦ Татьяна Дворядкина.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил на торжественной церемонии в МФЦ первые паспорта подросткам.

Самый главный документ получили трое юношей и три девушки.

Паспорта Дети Солнечногорск МФЦ

Новости по теме