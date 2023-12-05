Подмосковные школьники и студенты приняли участие в форуме строительной индустрии
Форум «Молодой специалист — строитель будущего» начался в Подмосковье. На мероприятии собрались представители строительной индустрии со всей России. Участниками также стали студенты, школьники и педагоги Подмосковья.
«Каждый участник смог ознакомиться с инновационными проектами в области строительных технологий и узнать о последних тенденциях», - заявили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Для школьников и студентов провели мастер-классы и профориентационные игры. Старшим ребятам предложили принять участие в занятиях на определение перспектив развития отрасли - у них была возможность пообщаться с экспертами на круглых столах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.
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