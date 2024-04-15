Подмосковные школьники и студенты примут участие в международном форуме о здоровом образе жизни

В Мытищах состоялась торжественная церемония открытия поискового сезона «Вахта памяти 2024». Мероприятие прошло на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Российской Федерации.
На церемонии открытия присутствовали более 700 активистов из поисковых отрядов и патриотических объединений Подмосковья, включая участников из Мытищ. Всего в регионе действует 12 поисковых объединений с 113 отрядами и более чем тремя тысячами участников.
В предыдущем сезоне провели более 300 экспедиций к местам сражений Великой Отечественной войны. Более 100 из них прошли в Московской области. Благодаря усилиям поисковиков, были найдены останки 210 человек. Их захоронили в Подмосковье. Также установлены имена трех защитников Родины. Всего же по всей России подмосковными поисковиками были преданы земле более 800 воинов, и установлены имена 43 человек.
Также на церемонии, в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата», родственникам пропавших без вести героев войны были вручены документы, устанавливающие судьбу их предков. Самым активным участникам вручили заслуженные награды.
В начале нового сезона поисковики ставят перед собой сложные задачи: планируют масштабные экспедиции, архивную и полевую работу, обучение и патриотическое воспитание молодого поколения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».