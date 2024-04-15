Подмосковные школьники и студенты примут участие в международном форуме о здоровом образе жизни

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Бесплатный вебинар для представителей подмосковного бизнеса «Контейнерные перевозки от А до Я» состоится 16 апреля. Предприниматели узнают о нюансах правильного оформления документов и смогут задать все интересующие вопросы.

Спикером выступит старший юрист практики «Транспорт и логистика» юридической компании Savina Legal Алихан Яганов, который расскажет об ответственности при контейнерных перевозках, а также о самых распространенных спорах в этой области.

Начнется вебинар в 11:00.

Напомним, что Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям не только бесплатные образовательный услуги, но и иную помощь, необходимую экспортерам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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