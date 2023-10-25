Подмосковные шестиклассники написали региональную диагностическую работу по истории
Учащиеся шестых классов Подмосковных школ написали региональную диагностическую работу по истории. В тестировании приняли участие 988 образовательных организаций.
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области, задания региональной диагностической работы проверяют знания ребят по уже пройденным темам: Средневековье, Древняя Греция, Древний Восток, Древний Рим.
Одно из них посвящено памяти народа России о Великой Отечественной войне. Всего в работу вошли семь заданий, на выполнение которых учащимся отводилось 45 минут. Школьники проходили тестирование при помощи специальных бланков, которые впоследствии сканируются в государственную информационную систему ЕАИС ОКО для направления на проверку.
Персональные данные участников не передаются, проверка всех работ осуществляется независимыми экспертами в режиме онлайн. По результатам тестирования специалисты проведут анализ об уровне достижения результатов обучения. Школы и учителя получат эту информацию и будут использовать ее для выстраивания работы с учениками.
«Регион по результатам проведенной региональной диагностической работы будет планировать дальнейшее направление развития механизмов управления качеством образования», - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
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