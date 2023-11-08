Подмосковные шахматисты получили 8 медалей на первенстве ЦФО

Турнир проходил в Калуге с 28 октября по 5 ноября во Дворце спорта «Центральный». В нем приняли участие 225 шахматистов из 18 субъектов Центрального федерального округа.

Победителем в категории девушек до 17 лет стала Екатерина Меркулова, а в категории юношей до 17 лет - Исаак Парпиев. Также призов удостоилась Мария Малахова из города Дубна. Она заняла третье место в категории девушек до 15 лет.

Ранее этап первенства ЦФО прошел в Ярославле. В нем участвовали 221 спортсмен из 17 субъектов округа. Трое подмосковных шахматистов заняли призовые места в возрастной группе до 13 лет.

Отметим, что этот турнир является отборочным для участия в первенстве России. По его результатам 13 подмосковных спортсменов примут участие в первенстве России после проведения этих соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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