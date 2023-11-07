Подмосковные семейные центры вошли в список лучших достижений России

Около 98% сирот обрели семью в Подмосковье к концу прошлого года. Этого удалось добиться благодаря эффективной работе семейных центров, которые пришли на смену детским домам. Программу оценили на федеральном уровне - она попала в список лучших практик на сайте « Достижения.РФ ».

Благодаря эффективной работе системе усыновления ребенок может найти новый дом в течение трех месяцев. Обеспечить это позволяют семейные центры, которые заменили детские дома.

«Уникальность семейного центра и его главное отличие от детского дома заключается в том, что работа всех специалистов направлена на то, чтобы максимально быстро устроить ребенка в семью. Либо вернуть в биологическую семью, либо устроить в приемную», - рассказала заведующая службой сопровождения замещающих семей центра «Непоседы» в Балашихе Екатерина Рыбалко.

Дети находятся в семейном центре, пока их родители решают возникшие жизненные проблемы. Для них обустроили комфортные условия, близкие домашним: «квартиры» с кухней, гостиной и игровой комнатой. Адаптироваться в новой среде им помогают воспитатели. Они делают с ними уроки, готовят и играют. В центре «Непоседы» также есть библиотека, бассейн, музыкальный класс, живой уголок и многое другое.

Отдать свой голос за лучшие проекты Подмосковья жители могут на портале « Достижения.РФ ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты. Это новые меры поддержки для неработающих пенсионеров, многодетных с низким доходом и семей с детьми-инвалидами.

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