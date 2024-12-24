24 декабря 2024, 10:51

Подмосковные саночники выиграли 6 медалей на всероссийском турнире

Федерация санного спорта России
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Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на соревнованиях по скоростному спуску на санях за Кубок Леонида Гарта. В копилке Московской области два золота, два серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпионами Кубка в миксте среди одноместных саней стали Павел Репилов и Дарья Олесик. Также Олесик стала бронзовым призером в одноместных санях в категории спринт. Еще одна бронза досталась Дарье Пересторониной и Марии Посельской в спринте в двухместных санях.

В этой же дисциплине саночницы из Московской области Дарья Перестронина и Мария Посельская заняли второе место. Еще одно серебро в активе Дарьи Олесик в одиночных санях.

Всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходили в Сочи на санно-бобслейной трассе Фонда «Талант и успех» 22 и 23 декабря.

Спортсмены
24 декабря 2024, 11:24
Подмосковные спасатели предупредили о снижении прочности льда на водоемах на 25%
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» предупреждают, что из-за перепадов температур прочность льда на водоемах снизилась на 25%. Спасатели призывают жителям и гостям Подмосковья соблюдать правила безопасности на водных объектах, чтобы не попасть в беду.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин отметил, что толщина ледового панциря неоднородна, и любители активного отдыха рискуют провалиться в воду.

«В такую погоду кататься на коньках или бурить лунки для зимней рыбалки смертельно опасно. После обильного снегопада лед еще и припорошило снегом, который замаскировал полыньи и глубокие трещины», - заключил Щетинин.

Спасатели также обращают внимание, что очень опасно скатываться на лед водоемов с обрывистых берегов на тюбингах, санках или лыжах. Даже заранее увидев впереди промоину, на огромной скорости человек не успеет затормозить. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.

Спасатели
24 декабря 2024, 11:02
Новогодние праздники прошли во дворах и парках Лобни
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В парках и на дворовых территориях муниципалитета наступила пора предноводних праздничных мероприятий. Жителей Лобни поздравляют Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Концертно-развлекательную программу организовали управляющие компании во дворах многоэтажных домов на Кольцевой улице, дом № 12, улице Комиссара Агапова, дома № 4, 5, 6 и Свободном проезде, дома № 3, 5, 7, 9. Веселые праздничные мероприятия не оставили равнодушными ни детей, не взрослых. Жители с удовольствием участвовали в играх, танцах и разнообразных конкурсах и водили хороводы вокруг новогодних елок.

В парке «Киово» провели праздник «Территория волшебства». Жителей микрорайона «Восточный» развлекали герои новогодних сказок - Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга, Снеговик и символ наступающего года - Змея. Все участники мероприятия получили сладкие подарки.

Праздники Лобня Новый год
24 декабря 2024, 10:35
Почтовое отделение открылось после обновления в поселке Челюскинском
Медиасток.рф
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Отделение «Почты России» в поселке Челюскинском Пушкинского округа открылось после обновления. Теперь здесь можно воспользоваться сервисами портала «Госуслуг». Об этом рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Отделение связи по-прежнему работает на улице Большой Тарасовской. После обновления здесь можно не только отправить письмо, но и измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. Это важно для людей пожилого возраста.

На почте можно оформить «Пушкинскую карту», получить заказы с маркетплейсов, воспользоваться услугой активации учетной записи и изменения данных на «Госуслугах».

Почтовый офис стал комфортнее для посетителей и сотрудников. Теперь здесь новые окна, кровля, а также инженерные сети: электричество, водоснабжение, отопление.

Масштабный проект по модернизации сельских отделений связи стартовал в 2022 году. В Московской области работает 1021 отделение, 438 из них - сельские.

Госуслуги
24 декабря 2024, 10:23
Единый расчетный центр Подмосковья запустил программу новогодних бонусов
Unsplash
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МосОблЕИРЦ открыл пользователям доступ к программе «Коммунальный бонус». Абоненты могут получать купоны на подарки и скидки при каждом входе в личный кабинет. Количество входов и купонов неограниченно.

На бонусы можно приобрести подарки и угощения к Новому году, подготовиться к ЕГЭ, получить новую профессию и отравиться в путешествие. В декабре на странице программы доступно около 140 интересных предложений. Акция продлится до 29 декабря включительно.

Чтобы получить бонусы, необходимо войти в личный кабинет МосОблЕИРЦ, перейти в раздел «Онлайн помощник» - «Бонусы и акции» - «Коммунальные бонусы». Затем следует выбрать понравившееся предложение и оформить его.

ЖКХ

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