16 апреля 2024, 20:10

Подмосковные руководители повысят квалификацию по учебной программе

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Прием заявок на третий и четвертый потоки обучения по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» стартовал в Подмосковье и в Москве. Обучение пройдет в гибридом формате: очные занятия, стажировки и дистанционная работа.

Для участников нацпроекта «Производительность труда» обучение бесплатное. Регистрация на третий и четвертый образовательные потоки продлится до 20 апреля и 17 мая соотвественно.

По словам замминистра экономического развития России Мурата Керефова, на первых двух образовательный потоках учатся 400 человек.

«Всего в 2024 году повысить квалификацию смогут 750 руководителей компаний национального проекта «Производительность труда». Эксперты программы «Лидеры производительности» более пяти лет занимаются повышением квалификации российских руководителей. Через нее уже прошли около 9,5 тысяч специалистов», - рассказал Керефов.

Образовательную программу «Лидеры производительности» специально разработали по заказу Минэкономразвития России как одну из системных мер поддержки бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Работа Бизнес
16 апреля 2024, 21:19
Детский коллектив «Волшебники» из Мытищ победил в танцевальном марафоне
Unsplash
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Творческий коллектив «Волшебники» из Мытищ победил в танцевальном марафоне «Детское движение XXI век». Мероприятие прошло в городе Пушкино.

Народный сценический танец «По малину!» в исполнении младшей группы признали лучшим, что принесло коллективу кубок «сезона „Шаг вперед!“.

Коллектив также стал лауреатом I и II степеней в номинациях: «Детский танец» с номером «Сороконожка», «Эстрадный танец» с номерами «Выше неба парус» и «Танцевальный бум», а также в номинации «Народный танец» с номером «Полундра».

Все участники показали высокий уровень мастерства и таланта, а руководителю коллектива, Оксане Якушевой, вручили благодарственное письмо за профессионализм в подготовке воспитанников и преданность творческому делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Дети Мытищи конкурсы
16 апреля 2024, 21:07
Пожарные из Мытищ напомнили жителям правила поведения с огнем
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Сотрудники 236-й пожарно-спасательной части из Мытищ провели просветительское мероприятие для жителей микрорайона Пироговский. Они рассказали о мерах безопасности при взаимодействии с огнем.

В рамках встречи пожарные показали оборудование своего автомобиля, рассказали о применении спасательных средств и инструментов для людей и животных. Они напомнили об основных правилах безопасного обращения с огнем и номерах экстренных служб. Самые маленькие участники мероприятия также познакомились со всеми элементами пожарной техники.

«Экскурсия оставила у всех яркие и незабываемые впечатления, а это значит, что важная информация, которую огнеборцы постарались довести до людей, останется в их памяти надолго», - отметил начальник подразделения Дмитрий Анисимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Мытищи МЧС РФ
16 апреля 2024, 20:47
Центральный парк в Пушкино вошел в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Центральный парк на прошлой неделе посетили 66 тысяч человек. Он вошел в топ-3 по популярности у гостей и жителей Пушкино с 8 по 14 апреля.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, Центральный парк - один из самых красивых парков в городском округе Пушкино.

Маленькие горожане давно оценили благоустроенные детские площадки, а жители постарше с удовольствием прогуливаются по дорожкам парка. Для любители активного отдыха оборудованы баскетбольная и спортивная площадки.

Для удобства и безопасности отдыхающих на территории установлена современная система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Пушкино Парки
16 апреля 2024, 20:46
Службы крови Подмосковья объявили конкурс на самый лучший донорский слоган
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Службы крови Московской области предложили донорам поучаствовать в конкурсе на самый лучший слоган. Прислать свой вариант все желающие могут до 1 июня на сайт donormo.ru/slogan.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Службы крови Московской области Елены Денисовой, нужна не просто громкая фраза, а слова, благодаря которым каждый почувствует, что нельзя пройти мимо чужой беды.

«Став однажды донором крови, человек спасет чью-то жизнь. Эта цепочка добра должна стать бесконечной - поэтому так важно информировать граждан о феномене донорства, поэтому каждому важно знать, что быть донором - это просто и почетно. Пусть слоган Службы крови и этот конкурс станет нашим помощником в этом», - заявила Денисова.

Принять участие в конкурсе могут доноры со всей страны, а также организаторы и волонтеры донорских акций. Авторы самых креативных слоганов лучших получат мерч Доноров Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры конкурсы

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