Подмосковные руководители повысят квалификацию по учебной программе

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Для участников нацпроекта «Производительность труда» обучение бесплатное. Регистрация на третий и четвертый образовательные потоки продлится до 20 апреля и 17 мая соотвественно.

По словам замминистра экономического развития России Мурата Керефова, на первых двух образовательный потоках учатся 400 человек.

«Всего в 2024 году повысить квалификацию смогут 750 руководителей компаний национального проекта «Производительность труда». Эксперты программы «Лидеры производительности» более пяти лет занимаются повышением квалификации российских руководителей. Через нее уже прошли около 9,5 тысяч специалистов», - рассказал Керефов.

Образовательную программу «Лидеры производительности» специально разработали по заказу Минэкономразвития России как одну из системных мер поддержки бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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