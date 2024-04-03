Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в торговле наркотиками
Сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего жителя Ленинского городского округа по подозрению в торговле запрещенным психостимулятором. Патрулируя улицы, полицейские обратили внимание на неадекватное поведение мужчины.
Как рассказали в ведомстве, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения и внятно ответить на вопросы росгвардейцев не мог. В его сумке правоохранители обнаружили прозрачный пакет с порошком весом более двух граммов, который, как показала экспертиза, оказался синтетическим наркотиком.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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