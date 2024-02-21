Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже оружия мужчину

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали мужчину с оружием в руках. Как удалось выяснить, двое нетрезвых приятелей поссорились и решили выяснить отношения на кулаках. Затем один ударил другого кухонным ножом в руку, а потом схватил принадлежащее пострадавшему охотничье оружие марки «Сайга» и выбежал из квартиры.

Правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Подозреваемому 34-летнему жителю Кировской области грозит уголовная ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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