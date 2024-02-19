Подмосковные росгвардейцы совершили более 2 тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю

Как рассказали в ведомстве, за неделю правоохранители не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

За этот период росгвардейцы также провели более 6,4 тысячи проверок сохранности оружия. Они составили 175 протоколов о нарушениях в этой области.

Кроме того, за неделю ведомство выполнило около 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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