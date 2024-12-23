23 декабря 2024, 12:39

Подмосковные росгвардейцы рассказали школьникам о своей работе

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии поздравили юных жителей региона с наступающим Новым годом. Они провели акцию» Дед Мороз специального назначения».

Специалисты СОБР «Булат» встретились четвероклассниками гимназии № 3 и вручили им новогодние подарки. Они показали ребятам видеоролик о своей работе и дали примерить форменное обмундирование, общий вес которого достигает более 20 килограммов.

Также о своей работе рассказали сотрудники Серпуховского ОВО, которые пригласили учеников школы № 10 на территорию подразделения.

Школы Росгвардия Работа Дед Мороз
23 декабря 2024, 12:54
Новогодний концерт прошел в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске
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Концерт семейного творчества к Новому году прошел в молодежном центре «Олимпиец». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Концерт «Под Новый год в кругу друзей» собрали талантливые семьи в Воскресенске. Для зрителей исполнили новогодние композиции, в том числе «Кабы не было зимы», а также авторские песни. Ярослава Шаталова и Елизавета Коршунова представили свою композицию «Дозвонись».

Татьяна, Анастасия и Егор Кононовы исполнили песню на трех языках: русском, английском и гавайском. Группа «Низизи», состоящая из Александра, Владимира и Василисы Голузовых, сыграли три новогодние композиции.

Праздничный концерт провел активный участник движения «Волонтеры Подмосковья» и давний друг молодежного центра «Олимпиец» Данила Кузнецов. Его артистизм и неповторимое чувство юмора создали теплую и дружескую атмосферу.

Семейный концерт «Под Новый год в кругу друзей» стал ярким событием и подчеркнул важность семейных ценностей.

Концерты Воскресенск Молодежный
23 декабря 2024, 12:39
Андрей Воробьев: зарплаты соцработников Подмосковья проиндексируют на 10-20%
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Зарплаты социальных работников Подмосковья проиндексируют на 10-20% с 2025 года.

Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на традиционном обращении к жителям.

Андрей Воробьев Работа Зарплаты
23 декабря 2024, 12:33
Андрей Воробьев: новую доплату для детей в молодых семьях введут в 2025 году
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Московская область будет дополнительно выплачивать по 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на традиционном обращении к жителям.

Мера начнет работать с 2025 года, сообщил глава Подмосковья.

Льготы Семья Андрей Воробьев
23 декабря 2024, 12:29
Благотворительный фестиваль для детей с ОВЗ прошел в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Праздник к Новому году под названием «Нежный во благо» устроили во дворце культуры «Яуза». Участие в нем приняли воспитанники учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Зрителей концерта удивляли со сцены профессиональными вокальными и танцевальными номерами дети с ограниченными возможностями здоровья, демонстрируя мастерство исполнения и актерские таланты. Приглашенной гостьей стала дрессировщица из мытищинского клуба «Активное долголетие». Помимо развлекательной программы, дети получили новогодние подарки, что стало завершающим этапом масштабной благотворительной акции, организованной сообществом «Нежный бизнес», администрацией городского округа Мытищи, при поддержке Союза женщин России и некоммерческой организации «Союз содействия женскому предпринимательству».

«Цель этого праздника - подарить яркие, позитивные эмоции и подарки тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. И нам удалось создать безопасное пространство для детей с особенностями, потому что они не всегда могут посещать какие-то мероприятия», - рассказала куратор благотворительного направления «Нежный во благо» Алена Галицына.

Оперная певица и тренер по голосу и речи Татьяна Кокарева посвятила свое выступление шестилетней дочке Маше, которая болеет аутизмом. Атмосферу волшебства и предновогоднего чуда подарили гостям и участникам фестиваля Дед Мороз и Снегурочка.

Праздники Дети Мытищи Фестивали Нежный бизнес

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