Подмосковные росгвардейцы проверили сохранность оружия в подтопленных населенных пунктах

Филиал компании «Уралхим», имеющий долгосрочные партнерские отношения с Воскресенским колледжем, принял участие в организации дня открытых дверей для потенциальных абитуриентов. На данный момент в колледже обучается более 30 студентов по целевому набору от филиала.

В прошлом году благодаря поддержке компании «Уралхим» выполнили ремонт лаборатории химического анализа и учебных классов колледжа. Именно в этих обновленных помещениях прошла встреча будущих абитуриентов с преподавателями и представителями филиала предприятия. Потенциальные студенты получили информацию о социальной политике компании, перспективах карьерного роста и целевых программах обучения.

«Мы стремимся к расширению профориентационной работы среди образовательных учреждений и внедрению новых форматов взаимодействия с учащейся молодежью. Это способствует более быстрой профессиональной адаптации наших будущих специалистов и повышает качество образовательного процесса. Благодаря поддержке филиала, студенты обучаются в современных лабораториях и классах, а также имеют возможность проходить производственную и преддипломную практику на предприятии», - отметила Яна Агеева, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Уралхим» в Воскресенске.

Стоит отметить, что при успешном выполнении учебных требований студентам выплачивается стипендия от филиала «Уралхим». После окончания обучения выпускники получают гарантированное трудоустройство на предприятии, а также имеют возможность продолжить образование в профильных вузах за счет компании.

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