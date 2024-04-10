Подмосковные росгвардейцы проверили сохранность оружия в подтопленных населенных пунктах
Сотрудники отделов лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии Московской области следят за ситуацией с подтоплениями в различных городских округах. Подъем уровня воды зафиксировали в нескольких населенных пунктах, которые находятся в Луховицах, Волоколамске, Зарайске, Истре, Воскресенске, Серпухове и Чехове.
Согласно данным центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Подмосковье, более чем 22 тысячи владельцев гражданского оружия проживают в затопленных населенных пунктах. Инспекторы различных подразделений ежедневно следят за ситуацией и проводят профилактические беседы.
Всем владельцам передано уведомление о том, что для сохранности оружия и боеприпасов они могут сдать их в оружейные хранилища управлений внутренних дел района.
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