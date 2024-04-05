Подмосковные росгвардейцы провели патриотические встречи со школьниками

День неонатолога отмечается 5 апреля. В Подмосковье работают Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров, где оказывают необходимую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела. С начала года выходили еще 70 таких детей.

«В Подмосковье каждые роды и новорожденного сопровождает неонатолог. Основной задачей специалиста является оценка состояния ребенка и выхаживание детей, родившихся раньше срока. С начала года наши врачи спасли 90 детей с очень низкой массой тела менее 1,5 килограмма, а также 70 малышей с экстремально низкой массой тела менее килограмма», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Вес самого маленького из спасенных в этом году детей составил 410 граммов. Он родился в Московском областном перинатальном центре и уже выписан домой.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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