05 апреля 2024, 16:00

Подмосковные росгвардейцы провели патриотические встречи со школьниками

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии провели несколько интересных встреч с воспитанниками трех школ региона. Правоохранители организовали увлекательную экскурсию на выставке-форума «Россия» на ВДНХ для учеников подшефной чеховской школы, а также рассказали ребятам из Орехово-Зуева и Серпухова о своей работе.

Как пояснили в ведомстве, особенный интерес у школьников вызвала профессиональная экипировка росгвардейцев. Каждый захотел примерить бронежилет и защитный шлем.

Также правоохранители напомнили подросткам правила поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии Российской Федерации.

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Экскурсии Росгвардия Школьники
05 апреля 2024, 16:03
Еще 70 новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
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День неонатолога отмечается 5 апреля. В Подмосковье работают Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров, где оказывают необходимую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела. С начала года выходили еще 70 таких детей.

«В Подмосковье каждые роды и новорожденного сопровождает неонатолог. Основной задачей специалиста является оценка состояния ребенка и выхаживание детей, родившихся раньше срока. С начала года наши врачи спасли 90 детей с очень низкой массой тела менее 1,5 килограмма, а также 70 малышей с экстремально низкой массой тела менее килограмма», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Вес самого маленького из спасенных в этом году детей составил 410 граммов. Он родился в Московском областном перинатальном центре и уже выписан домой.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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Дети Здравоохранение Врачи
05 апреля 2024, 16:02
Предпринимателям в Балашихе рассказали о сервисе «100% Подмосковья»
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Субсидии и льготы для предпринимателей обсудили на заседании в Торгово-промышленной палате Балашихи. Представителями бизнеса рассказали о грантах, выплатах и новом сервисе «100% Подмосковья».

Представители малого и среднего бизнеса узнали об изменениях в области государственных закупок, профилактической работе контролирующих органов и промышленной ипотеке.

«Промышленная ипотека больше относится к крупному бизнесу. Там есть возможность получить большие деньги. Почти в два раза увеличился Фонд развития промышленности. Все это есть, все это можно использовать», - отметил президент Торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков.

Также сейчас действуют субсидии на лизинг и обновление оборудования для предпринимателей социальной сферы. В этой же области есть гранты для молодых бизнесменов. Кроме того, в этом году начала работать еще одна мера поддержки - сервис «100% Подмосковья». Он создан для популяризации местных брендов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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Бизнес Балашиха Деньги
05 апреля 2024, 16:01
Свыше 16 умных счетчиков установили в Подмосковье с начала года
Россети Московский регион
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Подмосковные «Россети» заменили 16,5 тысячи счетчиков электричества на современные интеллектуальные модели за три месяца. Они могут дистанционно передавать данные. Всего в этом году планируют обновить 65 тысяч приборов.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, больше всего работ провели на юге региона. Там обновили более семи тысяч счетчиков. Еще около четырех тысяч ввели в работу на западе и три тысячи - на севере области. При этом обязательства по обслуживанию и эксплуатациюю приборов лежат на потребителях.

Всего за три года \"Россети\" установили около 140 тысяч приборов учета с дистанционной передачей данных. Межпроверочный интервал для них составляет 15 лет.

\"В отличие от технически устаревших предшественников интеллектуальные приборы дистанционно передают показания по потреблению электроэнергии, подают сигнал о несанкционированном вмешательстве. Кроме того, установка ИПУ помогает снизить потери электроэнергии. В результате современное оборудование повышает надежность и качество электроснабжения потребителей\", - объяснили в министерстве.

Подать заявку на замену или установку приборов можно на сайте компании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Работа
05 апреля 2024, 15:33
Итоги работы за первый квартал подвели в «Мособлпожспасе»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов провел совещание, посвященное итогам работы за первый квартал 2024 года. На встрече присутствовали руководители самостоятельных отделов и территориальных управлений ГКУ.

С докладом выступил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако. По его словам, пожарные и спасатели участвовали в ликвидации последствий ЧС и ликвидации последствий массовых ДТП.

«В первом квартале текущего года на территории Московской области произошло две чрезвычайные ситуации и около шести тысяч происшествий. В итоге действий пожарных и спасательных подразделений учреждения оказана помощь 639 гражданам», - рассказал Плевако.

Он добавил, что подразделения «Мособлпожспаса» провели большую работу по профилактике происшествий.

Геннадий Пестов высоко оценил работу подмосковных спасателей.

«Считаю, что подразделения нашего учреждения поставленные задачи по обеспечению пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных работ и оказанию оперативной помощи населению Московской области в прошедшем квартале выполнили», - заявил Пестов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Пожары Работа Богородский

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