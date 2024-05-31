Подмосковные росгвардейцы поздравили школьников с наступающим Днем защиты детей

Сборная команда Подмосковья поучаствовала в тренировочном турнире перед межрегиональным этапом всероссийского чемпионата «Профессионалы». Студенты Раменского колледжа соревновались с конкурсантами из Москвы в компетенции «Мехатроника».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, главными соперниками подмосковной команды стали студенты Политехнического колледжа имени Годовикова.

«Соревнования позволили участникам не только показать свои навыки, но и обменяться опытом. Желаем удачи конкурсантам и экспертам на межрегиональном этапе, который состоится уже в июне на площадке корпоративного чемпионата госкорпорации Росатом в Екатеринбурге», - пояснили в ведомстве.

Конкурсанты на скорость выполнили задачи по монтажу, программированию и запуску автоматизированных линий, а также их техническому обслуживанию.

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