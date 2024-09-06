06 сентября 2024, 20:20

Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в Едином дне голосования

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области голосуют в Единый день выборов. Правоохранители приходят на избирательные участки со своими семьями

Голосовать приходиться с учетом служебной нагрузки. Если нет возможности прийти в пункт голосования они пользуются возможностью отдать свой голос дистанционно через сайт госуслуг.

Выборы проходят в 28 городских округах Московской области с 6 по 8 сентября.

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Росгвардия Единый день голосования
06 сентября 2024, 20:17
«Защищаем будущее!» Первый мемориал защитникам Отечества появится в Химках
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Мемориал героям-защитникам Отечества вот-вот откроют в Химках. Это первый подобный монумент в округе, сообщила пресс-служба местной администрации. Монумент уже устанавливают специалисты.

Создать памятник предложили работники градообразующих предприятий и жители Химок. Глава округа Дмитрий Волошин в свою очередь отметил, что сейчас как никогда важно продолжать дело, начатое предками.

Мемориал расположат в особо значимом для города месте - на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину».

Ранее в Химках провели патриотическую лекцию о Курской битве. Собравшимся рассказали о подвигах советских солдат, а после лекции каждый желающий мог возложить цветы к подножию памятника защитникам Отечества. Местный депутат Ирина Спирина отметила, что важно помнить свою историю, чтить подвиги предков.

Мемориал олицетворяет связь поколений. Скульптура представляет собой фигуры двух воинов разных эпох - героя Великой Отечественной войны и бойца СВО. Советский солдат как бы поддерживает российского военного, сражающегося за честь и свободу своей Родины.

Внизу постамента надпись: «Сохраняя прошлое - защищаем будущее!» Ее выбрали местные жители.

Символично, что торжественное открытие пройдет именно в Год семьи, ведь президент России Владимир Путин отмечал, что любовь к Родине подобна теплому и трепетному отношению к семье и детям.

Дети Химки Семья Военные Памятники Отношения Войны Россия История Великая Отечественная война
06 сентября 2024, 19:24
Почетный гражданин Воскресенска Козлов в числе первых проголосовал на выборах
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Почетный гражданин Воскресенска Николай Козлов принял участие в голосовании на выборах в Совет депутатов городского округа. Он был в числе первых избирателей.

Николай Козлов - советник председателя Московской областной Думы, почетный гражданин Воскресенска. Когда-то и он был кандидатом. В выборах принимает участие каждый раз на протяжении 60 лет. В этом году Николай Козлов отдал свой голос дистанционно.

«Призываю всех принять участие в выборе будущего нашего округа. У каждого человека должна быть своя активная жизненная позиция. Как в гражданском отношении, так и в политическом. Это очень важный день - идет формирование представительного органа местной власти. Для меня никогда не стоял вопрос: идти на выборы или нет. И я, и вся моя семья голосует», - поделился Николай Козлов.

Отметим, выборы в окружной Совет депутатов Воскресенска продлятся до 8 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Они оснащены всем необходимым. Там соблюдены меры безопасности. Жители могут воспользоваться сервисом электронного голосования при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. За процессом можно наблюдать на сайте.

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Депутаты Воскресенск Выборы
06 сентября 2024, 19:05
Депутат Мособлдумы Лобышева проверила работу УИК № 150 в Воскресенске
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Депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева проверила оснащение избирательного участка № 150 в Воскресенске. Она отправилась туда вместе с главой городского округа Алексеем Малкиным.

Избирательный участок № 150 расположился во Дворце культуры «Химик». Парламентарий проверила готовность и оценила работу избирательной комиссии, поговорила с наблюдателями и председателем.

«Отмечу на участке создание всех необходимых условий для комфортного голосования жителей. Все безопасно и удобно, а сотрудники избирательной комиссии помогают и отвечают на все вопросы. Совет депутатов городского округа Воскресенск играет ключевую роль в его развитии и отвечает за множество аспектов создания комфортных условий проживания в нем жителей. Приглашаю на избирательные участки всех неравнодушных к будущему любимого города», - отметила депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

Напомним, выборы в окружной Совет депутатов в Воскресенске продлятся до 8 сентября. Избирательные участки будут работать каждый день с 8:00 до 20:00. За процессом голосования можно наблюдать на сайте.

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Депутаты Работа Мособлдума Воскресенск Выборы
06 сентября 2024, 18:33
Глава Воскресенска проверил готовность теплоэлектростанции к зиме
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Глава Воскресенска проверил готовность теплоэлектростанции к отопительному сезону. Система снабжает центральную часть города и принадлежит объединенной химической компании «Уралхим».

Алексей Малкин и директор филиала «Уралхим» в Воскресенске Дмитрий Трушков осмотрели оборудование. Специалисты завершают модернизацию одного из котлов и проводят наладочные работы.

Летом рабочие капитально отремонтировали котел № 6. Они заменили более 15 тонн металлических деталей. Особое внимание уделили экологической безопасности.

«Проверил также наличие на объекте обязательных журналов противоаварийных тренировок и графиков их проведения. В целом, ТЭС на предприятии соответствует установленным нормам и требованиям готовности к предстоящему отопительному периоду, нормативный запас резервного топлива, утвержденный Министерством энергетики Московской области - на достаточном необходимом уровне», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Во время встречи руководители обсудили дальнейшую стабильную работу крупного предприятия в осенне-зимний период.

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Воскресенск

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