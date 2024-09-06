Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в Едином дне голосования

Мемориал героям-защитникам Отечества вот-вот откроют в Химках. Это первый подобный монумент в округе, сообщила пресс-служба местной администрации. Монумент уже устанавливают специалисты.

Создать памятник предложили работники градообразующих предприятий и жители Химок. Глава округа Дмитрий Волошин в свою очередь отметил, что сейчас как никогда важно продолжать дело, начатое предками.

Мемориал расположат в особо значимом для города месте - на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину».

Ранее в Химках провели патриотическую лекцию о Курской битве. Собравшимся рассказали о подвигах советских солдат, а после лекции каждый желающий мог возложить цветы к подножию памятника защитникам Отечества. Местный депутат Ирина Спирина отметила, что важно помнить свою историю, чтить подвиги предков.

Мемориал олицетворяет связь поколений. Скульптура представляет собой фигуры двух воинов разных эпох - героя Великой Отечественной войны и бойца СВО. Советский солдат как бы поддерживает российского военного, сражающегося за честь и свободу своей Родины.

Внизу постамента надпись: «Сохраняя прошлое - защищаем будущее!» Ее выбрали местные жители.

Символично, что торжественное открытие пройдет именно в Год семьи, ведь президент России Владимир Путин отмечал, что любовь к Родине подобна теплому и трепетному отношению к семье и детям.