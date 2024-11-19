19 ноября 2024, 20:06

Подмосковные росгвардейцы посетили семейный центр в Волоколамске

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Волоколамского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области посетили «Семейный центр помощи семье и детям». Соответствующий визит они совершили накануне Всемирного дня ребенка, который отмечают 20 ноября.

В ходе посещения росгвардейцы в игровой форме рассказали детям о правилах безопасного поведения как дома, так и на улице, превратив серьезные темы в увлекательные занятия. Правоохранители подчеркнули важность не вступать в разговор с незнакомцами и не уходить в отдаленные или безлюдные места без сопровождения взрослых.

Росгвардейцы также напомнили детям о необходимости использования средств защиты во время активного зимнего отдыха. Они объяснили, что при катании на коньках или лыжах обязательно нужно надевать шлем, наколенники и налокотники, чтобы снизить риск получения ушибов.

В завершение встречи детям вручили сладкие подарки. Воспитанники семейного центра с радостью восприняли угощения.

Дети Семья Росгвардия Волоколамск
19 ноября 2024, 20:35
Встреча руководителей некоммерческих организаций прошла в Лосино-Петровском
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В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский состоялась встреча руководителей и активных представителей крупных некоммерческих организаций. Участники обсудили насущные вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

На встрече присутствовали активисты центра объединения гражданских инициатив «Единые», представитель центра поддержки многодетных семей «Мы рядом» Елена Никифорова, руководитель благотворительного фонда «Александра Нестеренко», руководитель волонтерской группы «Сила в Правде» Данилова Гузаль и исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин.

В ходе плодотворной дискуссии был представлен и детально обсужден план мероприятий, запланированных на ноябрь текущего года. Особое внимание уделили проблемам, с которыми сталкиваются организации, и поиску эффективных решений. Также выработали стратегии для предотвращения подобных трудностей в будущем.

Особое внимание участники уделили подготовке к празднованию Дня матери, который является одним из самых трогательных и значимых праздников. Обсудили конкурс «Я мама», запланированный на 16 ноября.

«В нашем стремлении к переменам важно помнить, что сила общественных инициатив заключается не только в количестве участников, но и в глубине их намерений. Каждая встреча, подобная этой, становится площадкой для обсуждений, настоящим катализатором изменений. Объединив усилия, мы можем преодолеть любые преграды, так как вместе мы создаем не просто проекты, а будущее, в котором каждый человек чувствует свою значимость и вклад в общее дело», - отметила Елена Никифорова.

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Лосино-Петровский
19 ноября 2024, 19:56
Чемпионат школьной баскетбольной лиги прошел в Павловском Посаде
Unsplash
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В спортивном зале «Юность» в Павловском Посаде прошел муниципальный этап чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» среди команд общеобразовательных учреждений округа. В этом турнире приняли участие четыре команды девушек в возрасте 2007–2012 годов.

Школьная баскетбольная лига представляет собой спортивную организацию, которая организует чемпионаты по баскетболу для школьников, не являющихся профессиональными спортсменами. Главная цель проекта - привлечь как можно больше учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Участницы показали отличные результаты, проявив упорство и стремление к победе.

По итогам соревнований первое место заняла команда Гимназии, второе место заняли девушки из Лицея № 1, а бронзу завоевала команда школы № 10 имени Быковского.

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Спортсмены Павловский посад
19 ноября 2024, 19:19
Акция «День правовой помощи детям» пройдет в Павловском Посаде 20 ноября
Медиасток.рф
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В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям жители Павлово-Посадского городского округа смогут получить бесплатную юридическую консультацию. Мероприятие состоится 20 ноября.

Основная цель акции - предоставить бесплатную юридическую помощь детям и их семьям по вопросам защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов семьи, а также прав детей, опеки и попечительства.

Обращаться за помощью можно в Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России «Павлово-Посадский», расположенный по адресу: город Павловский Посад, улица Ленина, дом 7.

Организаторы призывают всех заинтересованных граждан воспользоваться этой возможностью и получить квалифицированные консультации по важным правовым вопросам.

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Дети Полиция Павловский посад
19 ноября 2024, 19:15
Родник благоустроили в деревне Аргуново под Воскресенском
Телеканал «360»
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Родник благоустроили в деревне Аргуново при поддержке администрации города. Жители проголосовали за этот объект на портале «Добродел».

В деревне - 60 домов. В них круглосуточно живут люди, а летом здесь становится больше детей. Дружные соседи проголосовали за благоустройство родника на портале «Добродел». Объект набрал много очков, но их не хватило для вступления в областную программу. Тогда на помощь пришла администрация и оборудовала здесь безопасную лестницу. Самым активным жителям вручили награды.

«Мы вас ценим, мы вас знаем. Вы молодцы, что вы в хорошем смысле нас достаете в телефонах. Мы всегда - в помощь. Спасибо вам огромное!» - сказал заместитель главы городского округа Воскресенск Самвел Гарибян.

Жители Аргунова ни за что не променяют деревню на городской быт. Теперь у них появилась другая мечта - отремонтировать сельский ФАП.

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Теперь жители старшего возраста смогут без опаски спуститься к роднику и набрать студеной воды.

«Раньше у нас здесь была крутая гора - все падали. Воды много берут, и этот родник у нас очень давно. Я еще не родилась, а он уже был», - рассказала жительница деревни Любовь Казакова.

Добродел Воскресенск

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