Подмосковные росгвардейцы посетили храмы в преддверии Дня крещения Руси

В Министерстве здравоохранения Московской области уделяют особое внимание спортивной медицине, так как пациенты представляют регион на соревнованиях высокого уровня. Заведующий отделением спортивной медицины Центра спортивной медицины при Одинцовской областной больнице Михаил Кривощапов рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» о работе центра и помощи, оказываемой спортсменам.

Центр обследует спортсменов высокой категории, включая мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, членов сборной Московской области и учащихся спортивной школы Олимпийского резерва.

«Мы берем спортсмена, мы уже знаем, что с ним было и чем он болел, что мы можем от него ожидать», - отметил Кривощапов.

При обращении в центр спортсмены проходят различные обследования. Сначала исследования проводят в поликлиниках, где достаточно осмотра врача и процедуры ЭКГ. На тренировочном этапе требуется более глубокое обследование, включая общий и биохимический анализы крови, а также консультации узкопрофильных специалистов.

Методики углубленного обследования, заложенные еще в Советском Союзе, продолжают использовать и сегодня. Так, специалисты применяют тройную пробу Летунова для анализа толерантности к физической нагрузке. Спортсмены, проходящие углубленные обследования, могут быть направлены на международные соревнования, такие как игры БРИКС и другие.

«Наши специалисты обладают хорошей квалификацией и такая система должна быть в каждой организации, где мы можем быстро и своевременно оказать помощь. У нас очень много проектов», - подчеркнул спикер.

Если у спортсмена возникает проблема, центр старается вести его комбинированно, направляя на дополнительные обследования и реабилитацию в специализированные учреждения, включая реабилитационный центр в Одинцове.

Кривощапов уточнил, что центр планирует расширяться. В планах - увеличить количество оборудования и специалистов, чтобы оказывать помощь большему числу людей и улучшать качество услуг.

Особое внимание уделяется молодым спортсменам. Обследования проводят в Мытищах, а после достижения определенного возраста они переходят под наблюдение Одинцовского центра. Это обеспечивает преемственность и позволяет врачам лучше понимать историю здоровья каждого спортсмена.

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