Подмосковные росгвардейцы помогли доставить ракету-носитель на Байконур
Сотрудники Росгвардии по Московской области, дислоцированные на комплексе Байконур в Казахстане, обеспечили безопасность провоза ракеты «Союз-2.1а» и транспортного грузового корабля «Прогресс МС-26». Старт с космодрома запланирован на 15 февраля.
Ракета-носитель с транспортным грузовым кораблем доставит на орбиту научную аппаратуру, продукты питания, воду и топливо для космонавтов.
Сотрудники Росгвардии участвуют в обеспечении безопасности при запуске ракет и в охране общественного порядка в городе Байконуре. Под защитой правоохранителей находится более 200 объектов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.
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