Подмосковные резиденты ОЭЗ сэкономили почти 7 миллиардов рублей на таможенной пошлине за 5 лет
Одно из преимуществ, которое получают резиденты отдельных особых экономических зон в России, — обнуление таможенных пошлин. За пять лет коммерческие предприятия и частные предприниматели в ОЭЗ «Дубна» и «Исток» смогли сэкономить более шести миллиардов рублей.
Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что с 2018 года резиденты ОЭЗ «Дубна» и «Исток» сэкономили порядка 6,6 миллиарда рублей. По ее словам, столь существенная поддержка позволяет инвесторам значительно увеличить эффективность реализации собственных проектов.
Зампред отдельно отметила, что за указанный период работы резиденты ОЭЗ «Дубна» смогли сэкономить почти 1,1 миллиарда рублей, а компании, работающие на территории особой экономической зоны «Исток», - более 5,5 миллиарда рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Московской области. Он подчеркнул, что в регионе предпринимаются все меры для того, чтобы малый, средний и крупный технологический бизнес чувствовал себя максимально комфортно.
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