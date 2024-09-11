11 сентября 2024, 15:15

Подмосковные регоператоры вывезли более 11 миллионов кубометров мусора летом

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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С июня по август региональные операторы вывезли свыше 11 миллионов кубометров отходов в Подмосковье. В семи кластерах на КПО отправили как крупногабаритные строительные отходы, так и мелкий мусор. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Алексинском кластере объем вывезенного мусора превысил 560 тысяч, в Воскресенском - свыше 1,7 миллиона, в Каширском - около 78 тысяч кубометров. В ведомстве уточнили, что для бесперебойной работы операторы используют мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.

Отмечается, что небольшая, но значимая часть отходов пригодна для переработки и повторного использования. В министерстве также поблагодарили жителей, которые ответственно подходят к раздельному сбору мусора.

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Мусор
11 сентября 2024, 15:13
Урок о вреде наркотиков прошел в школе № 2 в поселке Свердловском
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Для учеников школы № 2 в Свердловском поселке провели мероприятие под названием «Я выбираю жизнь». Ребятам рассказали о том, что важно заботиться о здоровье и не употреблять неизвестные препараты.

Спикеры мероприятия рассказали о пагубном влиянии и последствиях вредных привычек. Ребята приняли участие в викторине и закрепили полученный материал. Они с энтузиазмом рассуждали на заданную тему и делились мыслями о том, что важно заботиться о здоровье.

«Такие мероприятия очень важны для подрастающего поколения. Детей необходимо заблаговременно обеспечить знаниями, чтобы не случилась беда в будущем. Зачастую маргинальные личности предлагают приобрести наркотические вещества именно подросткам. Сегодня мы рассказали о том, как необходимо себя вести в случае такого предложения от незнакомцев», - рассказал главный спикер мероприятия.

Детям напомнили, что нужно сразу рассказать родителям о том, что их друзья употребляют наркотики.

Организаторы уверенны: подобные беседы помогут уберечь детей от пагубного влияния.

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Школы Школьники Лосино-Петровский
11 сентября 2024, 14:28
Паркинг на 1092 машины построят в деревне Юрлово в Химках
СК „ЭСФОЭС АРКИТЕКТС“
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Девятиэтажный паркинг для машин построят в химкинской деревне Юрлово. В здании будут места для 1092 машин.

«Мособлархитектура согласовала облик многоуровневого паркинга в городском округе Химки, в деревне Юрлово. Новая девятиэтажная автостоянка общей площадью порядка 28 тысяч квадратных метров рассчитана на 1092 машиноместа», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Прямоугольное здание украсят ярко-желтыми стальными ламелями. Входы выделят желтыми порталами, которые будут выполнять сразу две функции: декоративную и навигационную.

Узор на фасадах будет складываться из сотен небольших ламелей, образовывающих ряды стрелок по всей длине здания. Их направление меняется с каждым ярусом, что создает интересный оптический эффект.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. На улице организуют еще две парковки для временного хранения автомобилей, суммарно рассчитанные на 60 машиномест.

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Химки
11 сентября 2024, 14:25
Еще 30 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета
Пресс-служба Минздрава МО
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Школы для пациентов с сахарным диабетом работают в Подмосковье. С начала года в них прошли обучение почти 30 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи — дети.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в школах врачи рассказывают о правильном питании, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и многом другом. Сейчас в регионе работают свыше 160 таких учреждений.

«Течение заболевания зависит и от самого пациента. Проходить обучение в школе важно тем, кто впервые столкнулся с диагнозом и нуждается в получении информации, обучении и поддержке», - рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Пройти бесплатное обучение может любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.

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Больницы
11 сентября 2024, 13:47
Урок о тенденцих в мире моды и стиля прошел в колледже «Подмосковье»
Министерство образования МО
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Классный час о тенденциях в мире моды прошел в колледже «Подмосковье». Студенты обсудили историю развития индустрии красоты и обсудили современные тенденции.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, тематический классный час провели в честь Всемирного дня красоты. Занятие прошло в формате дискуссии, где каждый мог высказать свое мнение и поделиться идеями.

В начале встречи для студентов провели краткий исторический экскурс об истории развития индустрии красоты, после чего они обсудили современные тенденции. В завершении участники получили подарочные наборы от партнера.

«В ходе обсуждения были подняты такие вопросы, как влияние социальных сетей на восприятие красоты и роль макияжа в создании современного образа», - добавили в министерстве.

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Студенты

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