Подмосковные регбистки завоевали серебро на чемпионате РФ

Первый день соревнований начался уверенной победой спортсменок из «ВВА-Подмосковье», которые одержали три победы в трех матчах. Со счетом 42:0 команда победила «Красный Яр», затем одержала победу над «Ростов-ДГТУ» со счетом 48:0, а заключительный матч группового этапа против «Енисей-СТМ» закончился со счетом 17:12 в пользу «ВВА-Подмосковье».

На следующий день прошли матчи плей-офф. В четвертьфинале команда из Московской области победила «Зилант» из Казани со счетом 39:5, а в полуфинале одержала победу над «Кубанью» со счетом 20:17.

В финале «ВВА-Подмосковье» встретились с командой ЦСКА и победили со счетом 10:7. Таким образом, команда «ВВА-Подмосковье» стала обладательницей серебряных медалей пятого тура чемпионата России по регби-7. Лучшим игроком команды стала Диана Логинова.

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