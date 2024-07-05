Подмосковные рапиристы завоевали 3 золотых медали на спартакиаде учащихся

Фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский» пройдет в Подмосковье 20–21 июля. Жители и гости региона приглашаются посетить событие, которое обозначит новую точку в топографии русской литературы.

В усадьбе «Даровое» под Зарайском проживала семья великого русского писателя Федора Достоевского. Там он провел свое детство и юность. Посетители фестиваля смогут не только ознакомиться с важными для него местами, но и принять участие в различных театральных мероприятиях. Событие проводится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Как рассказал народный артист РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов, фестиваль призван привлечь внимание к месту, где писатель провел свое детство. Для этого к участию приглашаются известные драматурги, литераторы и писатели. При этом мероприятием заинтересовался режиссер из Индии.

Организатором фестиваля выступает правительство Московской области. Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов выразил уверенность, что мероприятие заинтересует туристов и привлечет большой поток граждан с разных уголков страны в Зарайск.

Гала-премьера фестиваля состоится в виде спектакля-концерта «Бедные люди» по первому роману Достоевского, где примут участие актеры Евгений Миронов и Юлия Хлынина под музыкальным сопровождением ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Кроме того, в музее-усадьбе «Даровое» состоится премьера саунд-спектакля «Поле» по воспоминаниям братьев Достоевских, спектакль-путешествие по реке Осетр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека», а также представление «Преступление и наказание» в формате, близком к современной аудитории.

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