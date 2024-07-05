05 июля 2024, 21:06

Подмосковные рапиристы завоевали 3 золотых медали на спартакиаде учащихся

Федерация фехтования России
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Спортсмены из Подмосковья добились высоких результатов на соревнованиях по фехтованию на рапирах. Мероприятие прошло в рамках XII летней спартакиады учащихся России.

Сборная Московской области победила в командном зачете среди рапиристок, обыграв команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Курской области. Золотые медали завоевали Василиса Бахтиярова, Софиея Дзобаева, Милана Левчук и Стефания Часовникова.

Стефания Часовникова также одержала победу в личном зачете, победив Полину Волобуеву из Курска. Среди юношей победителем стал Илья Ильичев, выигравший поединок у Амира Фахретдинова из Башкортостана.

Московскую область на соревнованиях представляли спортсмены из Люберец, Химок, Одинцова и Краснознаменска. Мероприятие прошло 4 июля в городе Орел в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Спортсмены
05 июля 2024, 21:15
Состояние автобусов и качество их обслуживания в Лобне улучшили
Администрация г.о. Лобня
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Результаты работы по повышению качества транспортного обслуживания обсудили на совещании под руководством главы городского округа Лобня Анны Кротовой. По ее словам, выполнение автобусных рейсов в Лобне за неделю достигло 98%.

Администрация округа Лобня и автотранспортное предприятие «Мострансавто» проанализировали работу автобусных маршрутов, выявили и устранили недочеты.

«Совместно с „Мострансавто“ мы обследовали маршрут № 36 Лобня - Новосельцево и приняли решение увеличить число рейсов в вечернее и дневное время. Основные жалобы за неделю касались работы кондиционеров. В настоящее время в „Мострансавто“ сломаны кондиционеры в двух автобусах. Ремонт будет осуществлен по гарантии поставщика. До этого мы договорились выпускать такие автобусы на линии в утренние и вечерние часы, когда температура не так высока», - заявила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Также в городе борются с работой нелегальных перевозчиков и безбилетниками: эвакуировали семь транспортных средств, штрафы получили 66 пассажиров и пять водителей.

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Штрафы Лобня Автобусы
05 июля 2024, 20:27
Фестиваль-путешествие «Достоевский» пройдет в Зарайске 20–21 июля
Сергей Хакимов
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Фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский» пройдет в Подмосковье 20–21 июля. Жители и гости региона приглашаются посетить событие, которое обозначит новую точку в топографии русской литературы.

В усадьбе «Даровое» под Зарайском проживала семья великого русского писателя Федора Достоевского. Там он провел свое детство и юность. Посетители фестиваля смогут не только ознакомиться с важными для него местами, но и принять участие в различных театральных мероприятиях. Событие проводится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Как рассказал народный артист РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов, фестиваль призван привлечь внимание к месту, где писатель провел свое детство. Для этого к участию приглашаются известные драматурги, литераторы и писатели. При этом мероприятием заинтересовался режиссер из Индии.

Организатором фестиваля выступает правительство Московской области. Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов выразил уверенность, что мероприятие заинтересует туристов и привлечет большой поток граждан с разных уголков страны в Зарайск.

Гала-премьера фестиваля состоится в виде спектакля-концерта «Бедные люди» по первому роману Достоевского, где примут участие актеры Евгений Миронов и Юлия Хлынина под музыкальным сопровождением ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Кроме того, в музее-усадьбе «Даровое» состоится премьера саунд-спектакля «Поле» по воспоминаниям братьев Достоевских, спектакль-путешествие по реке Осетр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека», а также представление «Преступление и наказание» в формате, близком к современной аудитории.

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Туризм Зарайск Фестивали Литература Писатели
05 июля 2024, 19:41
Специалисты «Мособлэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
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Сотрудники «Мособлэнерго» с 15:00 3 июля переведены в режим повышенной готовности. Соответствующее решение было принято из-за резкого ухудшения погодных условий в Московской области.

При введении режима повышенной готовности на дежурство привлекаются 349 бригад, состоящих из 1,4 тысячи работников и 567 единиц специальной техники. Кроме того, в режиме готовности находятся 89 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 25 МВт.

Представители «Мособлэнерго» призывают сообщать о случаях нарушения подачи электроэнергии по телефону горячей линии: 8 (495) 99-500-99.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество
05 июля 2024, 19:34
Скверы, парки и детские площадки благоустроили в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В городском округе Лобня облагораживают скверы и парки, приводят в порядок детские площадки. Работы провели во дворах, скверах и городских парках.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова подвела итоги благоустройства. Так, на этой неделе парк «Река времени» приводят в соответствие с санитарными нормами, в парке Киово и лесопарке косят траву, а в сквере микрорайона Депо проводят обрезку деревьев.

Также красят и ремонтируют игровые зоны на улицах Западная, Первомайская в микрорайоне Луговая, Текстильная, Туголукова и в парке «Река времени». Резиновое покрытие меняют на детских и спортивных площадках на Букинском шоссе, улице Чехова и 40 лет Октября, а также около детской поликлиники на улице Победы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Ремонтные работы Парки

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