Подмосковные работодатели получат компенсации за трудоустройство ветеранов

Средства из субсидий могут быть направлены на заработную плату работнику. Цель программы - продемонстрировать заинтересованность работодателей в принятии на работу участников СВО, вернувшихся к мирной жизни.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в текущем году более 60 работодателей выразили желание участвовать в программе. Они ищут как высококвалифицированных специалистов, например, инженеров и врачей, так и представителей различных рабочих профессий, включая водителей, продавцов, поваров, слесарей и монтажников.

Программа субсидирования найма реализуется в России с 2021 года, предоставляя денежную компенсацию при трудоустройстве определенных категорий граждан.

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