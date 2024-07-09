Подмосковные промышленники увеличили объемы отгрузки товаров на 20% с начала года

Каждый год юбилеи семейной жизни в Подмосковье отмечают около 12 тысяч пар. Каждой из них полагается выплата к празднику, напомнили в Минсоцразвития региона.

В этом году выплату к юбилею совместной жизни получили уже свыше пяти тысяч подмосковных супружеских пар на сумму 31 миллион рублей. Первая выплата на полувековой юбилей выплачивается по заявлению, а последующие приходят уже автоматически.

Размер выплаты зависит от количества прожитых лет и составляет от пяти до девяти тысяч рублей.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

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