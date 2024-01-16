Подмосковные производители примут участие в выставке «Сделано в России» в Китае

На выставке свои товары представят более 70 российских производителей, в том числе из Подмосковья. Это «Мираторг», «Дядя Ваня» и другие компании.

Китайцы смогут оценить мед, мороженое, кукурузные хлопья, шоколад, вафли, конфеты, квас, печенье, пастилу, торты.

«Фестиваль-ярмарка „Сделано в России“ является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров», - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Фестиваль «Сделано в России» - это одно из ключевых мероприятий 2024 года, направленное на укрепление экономических связей между Россией и Китаем.

Новый логистический онлайн-сервис для экспортеров запустили в Подмосковье в прошлом году. Благодаря нему компании с небольшими объемами поставок смогут включить свою продукцию в состав единого контейнера и отправить ее за рубеж. В регионе около шести тысяч экспортеров, отметил губернатор Андрей Воробьев.