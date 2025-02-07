07 февраля 2025, 23:58

Подмосковные производители примут участие в агропромышленной выставке в Казани

фото: Константин Семенец
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С 12 по 14 февраля в Казани пройдет ежегодная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро 2025». В ней примут участие более 300 организаций и около 12 тысяч специалистов, в том числе из Подмосковья. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Подмосковье представят несколько компаний, включая производителя химических средств защиты растений «Август Фирма», компанию «АГРО Эксперт ГРУП», специализирующуюся на пестицидах и агрохимии, а также разработчика кормов для животных «Капитал-ПРОК».

На выставке участники представят достижения по нескольким отраслям: техника и запчасти, животноводство, растениеводство, цифровизация, пищевая промышленность, услуги для АПК и другие. Подробнее с условиями участия в выставке можно ознакомиться на сайте.

Казань Сельское хозяйство
07 февраля 2025, 21:58
Молодогвардейцы из Лосино-Петровского приняли участие во всероссийском научном форуме
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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Лосино-Петровского стали участниками I Всероссийского молодежного научно-практического форума «Банкротство и антикризисное управление: новые тенденции и вызовы». Он проходит на площадке Российского государственного гуманитарного университета в Москве.

Молодогвардейцы в течение двух дней помогали организовывать мероприятие так, чтобы создать все условия для молодых ученых, юристов и представителей власти, собравшихся на площадке.

В первый день форума ученые и эксперты проводили мастер-классы на тему антикризисного управления и банкротства. Во второй, заключительный день, организовали круглый стол с участием студентов и магистрантов. На встрече обсудили меры предупреждения банкротства, методы антикризисного управления в 2025 году, тему фиктивного и преднамеренного банкротства, а также трансграничной несостоятельности в России.

Молодежь Лосино-Петровский Наука
07 февраля 2025, 21:38
Автовладельцам в Лосино-Петровском напомнили правила безопасного вождения
Медиасток.рф
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В городском округе Лосино-Петровский активисты «Молодой Гвардии Единой России» и сотрудники дорожно-патрульной службы провели рейд по проверке соблюдения водителями скоростного режима и правил дорожного движения. Горожанам раздали информационные листовки.

Мониторинг на улицах города провели в самые оживленные часы. Инспекторы останавливали водителей для проверки и проводили с ними профилактические беседы о безопасном вождении. Помимо этого, участникам дорожного движения вручали информационные листовки и памятки с правилами дорожного движения.

Отдельное внимание сотрудники дорожно-патрульной службы уделили теме использования ремней безопасности и детских автокресел. Они также напомнили жителям Лосино-Петровского о штрафах за нарушения.

Отметим, что большинство водителей проявляли внимательность и соблюдали правила дорожного движения.

ПДД ГИБДД Лосино-Петровский
07 февраля 2025, 21:10
Капитальный ремонт ДК «Исток» в Серпухове выполнили почти на четверть
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В Серпухове продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Исток», строительная готовность объекта составляет 24%. Сейчас там трудятся свыше 60 рабочих и две машины спецтехники.

Специалисты укладывают перегородки из газоблока и кирпича. Кровлю здания отремонтировали полностью, на 90% демонтировали внутренние помещения и на 50% выполнили штукатурные работы.

Во дворце культуры сделают полную перепланировку, обновят главный вход и оборудуют удобные проходы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, в учреждении обустроят две современные многофункциональные студии, установят новое звуковое и световое оборудование.

Весной в здании полностью модернизируют систему отопления.

Отметим, что капитальный ремонт дворца культуры в Серпухове проводят за счет областных средств в рамках программы «Культура Подмосковья».

Серпухов Ремонтные работы
07 февраля 2025, 20:58
Волонтер из Пушкино Екатерина Неженцева рассказала о реабилитации птиц в Анапе
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Подмосковные волонтеры помогают спасать диких птиц, пострадавших от разлива мазута в Анапе. Ослабленных и напуганных, их доставляют в стационар, где специалисты проводят очистку, лечение и реабилитацию. О том, как организована работа, рассказала председатель комиссии по экологии общественной палаты в Пушкино Екатерина Неженцева.

«В стационаре сейчас две бригады. Птиц кормят с добавлением лекарства - там есть витамины и обезболивающие, потому что у птичек, которых отмывали от мазута, появились ожоги роговицы, пищевода и так далее», - отметила Неженцева.

У каждой птицы определенное время пребывания в стационаре - все зависит от ее состояния. Одни чувствуют себя хорошо, другие не могут даже повернуть шею. Для самых слабых есть карантинная зона, где они получают дополнительное лечение. По словам волонтера, дольше всего птицы оставались в стационаре две недели.

Реабилитация водоплавающих - достаточно длительный процесс. Им необходимо движение, но из-за мойки от мазута жировой слой истончается, и пернатые временно теряют способность нормально передвигаться. После стационара их отправляют в другой центр, где есть просторные вольеры с водой. Там птицы окончательно восстанавливаются.

Екатерина Неженцева добавила, что дикие птицы боятся людей. Любое прикосновение или звук для них - стресс. Волонтеры стараются минимизировать контакт, обеспечивая им тишину.

Волонтеры Анапа

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