Подмосковные производители десертов приняли участие в международной выставке в ОАЭ

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Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, выставка пройдет в Дубае с 7 по 9 ноября. Она объединит ведущие кондитерские предприятия. Подмосковье представят компании из Королева, Коломны, Ленинского, Подольска и Домодедова. Они представили шоколад, печенье, натуральные закуски, мороженое и многое другое.

Принимать участие в международных выставках предпринимателям помогает Фонд ВЭД. Он берет на себя часть расходов и организационные вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».