Подмосковные проекты стали победителями Всероссийской туристической премии «Маршрут года»

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Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, премию присуждают за достижения в области создания и развития туристических маршрутов. На нем представили лучшие проекты посещения достопримечательностей.

Победу в номинации «Лучшая музейная экскурсия» одержал культурно-досуговый центр «Дулевский» из Ликино-Дулева, представивший проект «Вар-варенье поедаем, дулевским чаем запиваем». В тройку лучших туристических троп вошла «Ахматовская тропа» в Коломенском кремле, а проект «Коломна. История со вкусом» высоко оценили среди «Лучших гастрономических маршрутов».

Специальный диплом в номинации «Лучший маршрут выходного дня» вручили Егорьевскому историко-художественному музею за проект «Егорьевские гуляния», а звание «Лучший приключенческий маршрут» получил проект BESTRUSSIAGUIDE «Тайны Касимовского тракта». Победу также одержал коломенский культурный центр «Лига» в номинации «Лучший туристический путеводитель».

Кроме того, культурно-досуговый центр «Дулевский» получил сертификаты от попечительского совета премии.

«Благодаря экспертному анализу проектов-участников премии можно отследить новые трендовые направления развития отечественных туристических маршрутов, а также создать некую „идеальную формулу“ турмаршрута, четко определив его обязательные составные элементы. Все это вносит вклад в развитие отечественного туристического рынка в целом», - отметил основатель премии Геннадий Шаталов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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