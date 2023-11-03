Подмосковные проекты стали лауреатами всероссийского архитектурного смотра-конкурса

«Выставка и смотр-конкурс BUILD SCHOOL в этом году собрали множество качественных, интересных работ, раскрывающих смысл образовательной среды будущего. Жюри намеренно не стало присуждать много золотых наград, чтобы не снижать уровень проектов-победителей», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Так, бюро «АРХПРОЕКТ» получило серебряный диплом за детский сад на 300 мест в Одинцове. Проект необычен тем, что здание выполнено в форме палубы лайнера. Бюро также получило Диплом Союза московских архитекторов за построенную в Мытищах школу на 1,1 тысячи мест.

Бюро «АРХИКРЕДО» получило бронзовый диплом в номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации». Жюри высоко оценило проект реконструкции со строительством пристройки на 400 мест школы № 1 в Королеве. Бюро также отметили дипломом Союза московских архитекторов в номинации «Лучшее решение интерьера» за дизайн-проект реконструкции Немчиновского лицея.

Серебряный диплом также вручили «Бюро Чехарда» за проект игровых пространств для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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