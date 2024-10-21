21 октября 2024, 20:07

Подмосковные приставы помогли вернуть ребенка матери

ФССП
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Судебные приставы Подмосковья вернули семимесячного малыша его матери после сложной юридической ситуации. Конфликт начался, когда женщина решила развестись с мужем и обратилась в суд.

Судебное решение предусматривало, что отец и бабушка должны передать ребенка матери и не препятствовать ее отъезду в другой регион. После получения решения суда женщина вернулась домой, но муж не впустил ее и отказался отдать ребенка, несмотря на юридическую обязанность. Не растерявшись, мама решила зарегистрировать исполнительный документ в службе судебных приставов для принудительного исполнения.

Сначала приставы попытались уладить ситуацию мирным путем, позвонив отцу и предложив вернуть ребенка добровольно. Однако он отказался выполнить судебное решение, и тогда было возбуждено исполнительное производство против него и бабушки малыша.

По истечении пяти дней, отведенных для добровольного исполнения решения, приставы вместе с матерью отправились по адресу, где должны были находиться должники. Их встретила бабушка, однако ни отец, ни ребенок не были дома. Она заявила, что не знает, где находятся ее сын и внук. Приставы предупредили о возможности привлечения ее к административной ответственности и объявлении их в исполнительный розыск.

Мать малыша написала заявление на розыск, в то время как приставы начали проверять возможные места нахождения отца с ребёнком. Им удалось выяснить, что мужчина ранее записывал сына на массаж и плавание, но в необходимые дни не являлся.

В итоге, задолженности по исполнительным документам привели к тому, что отца объявили в федеральный розыск. Судебный пристав узнал, где может находиться должник и, совместно с спецназом, отправился по указанному адресу. Отец был найден, задержан и доставлен в отдел судебных приставов. После продолжительной беседы он согласился вернуть сына.

В тот же день, под контролем судебных приставов и с участием органов опеки, семимесячный ребенок был передан матери, и судебное решение было успешно исполнено.

Суд Дети
21 октября 2024, 18:44
Капитальный ремонт школы № 1 в Голицыне завершат в 2025 году
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с родителями учеников Голицынской школы № 1. Она закрылась на капитальный ремонт с 14 октября по президентской программе. Ремонт планируют завершить летом 2025 года, чтобы 1 сентября ученики вернулись в обновленную школу

Сейчас идет подготовка: вывозят старую мебель и оборудование, начались демонтажные работы. В школе оборудуют новый фасад, крышу, входы, коммуникации, проведут отделку и построят спортивную площадку.

Пока идет ремонт, учеников распределили по другим школам: старшеклассников приняли в Кубинскую среднюю школу № 1, а младших - в Ликинскую школу. Стоит отметить, что для перевозки детей арендовали 14 автобусов.

Основная проблема связана с остановкой у магазина «Дикси» на Петровском шоссе, откуда забирают и привозят детей. Жителям приходится идти около двух километров вдоль дороги. Площадка для посадки и высадки небезопасна. Глава округа поручил перевозчику найти более удобные места для остановок. Возможно, изменят и автобусы на меньшие, чтобы они могли разворачиваться на узких улицах. Также могут временно изменить движение на некоторых участках на одностороннее, чтобы автобусы могли безопасно отвозить и привозить учеников.

Кроме того, на остановке у «Дикси» нужно установить ограждение, расширить зону ожидания, чтобы дети не выходили на дорогу, и организовать дежурство с участием представителей транспортной компании и полиции. Также взяли на контроль нанесение разметки пешеходных переходов и установку лежачих полицейских.

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Одинцово Школы Строительство Школьники
21 октября 2024, 18:35
Лекции о подвигах ветеранов прошли в школе-интернате в Дмитрове
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Неделя памяти Великой Победы состоялась в Яхромской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении семи дней проходили лекции и тематические уроки, на которых рассказывали про подвиги ветеранов в годы Великой Отечественной войны.

Методическая неделя посвящена духовно-нравственной культуре. Она направлена на укрепление патриотизма и уважения к истории среди воспитанников школы-интерната в Яхроме.

Для учеников 4 классов прошла беседа «Святая Русь - истоки духовного мужества». На ней ученики узнали о корнях русского народа, которые помогли выстоять в трудные времена.

Беседу о героях Великой Отечественной войны «Мы помним…» организовали для учеников 9Б, 8 и 6Б классов.

Ученики 4А и 4Б классов узнали о роли священнослужителей в годы войны, а ученикам 6А класса рассказали про духовных лидеров и защитников истории в беседе «Хранители Русского государства».

На презентации «Есть ли место подвигу в мирное время?» ученики размышляли о мужестве и героизме в повседневной жизни. Учащимся 5, 6 и 7 классов поведали про сверстников, которые внесли вклад в победу на уроке «Маленькие герои большой войны».

Методические недели в Яхромской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ОВЗ позволяют сохранять память о героизме предков и воспитывают любовь к родине.

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Школы Дмитров
21 октября 2024, 18:21
Пять работников детсада № 50 в Красногорске получили награды Мособлдумы
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Депутат Московской областной Думы Роман Володин вручил награды сотрудникам детского сада № 50 в Красногорске. Почетные грамоты и благодарственные письма от областного парламента получили пять воспитателей.

Педагоги из Красногорска были отмечены за высокий профессионализм и добросовестный труд. Роман Володин также вручил награжденным букеты цветов и поблагодарил воспитателей. «За то, что наши дети попадают в мир счастья, что родители спокойны, что лучшее происходит здесь», - заявил депутат.

Коллектив дошкольном учреждения состоит как из воспитателей с большим опытом, так и из молодых специалистов, только начавших свою трудовую деятельность. В детсаду также трудятся педагоги-психологи, логопеды, инструкторы по физической культуре. Сотрудники детского сада № 50 постоянно стремятся к развитию в профессии, для чего участвуют в разнообразных конкурсах по своей специальности.

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Красногорск Мособлдума Детские сады
21 октября 2024, 18:17
Кинолог Росгвардии Подмосковья вошел в топ-10 на межведомственных соревнованиях
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудница кинологической службы ОМОН «Пересвет» выступила на межведомственных соревнованиях и вошла в десятку лучших. Об этом сообщили в Росгвардии по Московской области.

Открытое первенство среди кинологических расчетов по поиску взрывчатых веществ «Кубок памяти генерал-майора Медведева» прошло среди силовых структур. В соревнованиях приняли участие более 50 специалистов из разных ведомств и государственных организаций.

Программа состязаний включала проверку участка местности, досмотры предметов и автомобиля, другие испытания. По итогам первенства кинолог Анастасия из подмосковного ОМОН «Пересвет» с овчаркой по кличке Спарта показали 10-й результат в общем зачете.

Команда подмосковных росгвардейцев выиграла бронзовую медаль на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии России по плаванию.

Росгвардия конкурсы

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