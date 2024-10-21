Подмосковные приставы помогли вернуть ребенка матери

Судебное решение предусматривало, что отец и бабушка должны передать ребенка матери и не препятствовать ее отъезду в другой регион. После получения решения суда женщина вернулась домой, но муж не впустил ее и отказался отдать ребенка, несмотря на юридическую обязанность. Не растерявшись, мама решила зарегистрировать исполнительный документ в службе судебных приставов для принудительного исполнения.

Сначала приставы попытались уладить ситуацию мирным путем, позвонив отцу и предложив вернуть ребенка добровольно. Однако он отказался выполнить судебное решение, и тогда было возбуждено исполнительное производство против него и бабушки малыша.

По истечении пяти дней, отведенных для добровольного исполнения решения, приставы вместе с матерью отправились по адресу, где должны были находиться должники. Их встретила бабушка, однако ни отец, ни ребенок не были дома. Она заявила, что не знает, где находятся ее сын и внук. Приставы предупредили о возможности привлечения ее к административной ответственности и объявлении их в исполнительный розыск.

Мать малыша написала заявление на розыск, в то время как приставы начали проверять возможные места нахождения отца с ребёнком. Им удалось выяснить, что мужчина ранее записывал сына на массаж и плавание, но в необходимые дни не являлся.

В итоге, задолженности по исполнительным документам привели к тому, что отца объявили в федеральный розыск. Судебный пристав узнал, где может находиться должник и, совместно с спецназом, отправился по указанному адресу. Отец был найден, задержан и доставлен в отдел судебных приставов. После продолжительной беседы он согласился вернуть сына.

В тот же день, под контролем судебных приставов и с участием органов опеки, семимесячный ребенок был передан матери, и судебное решение было успешно исполнено.