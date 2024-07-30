Подмосковные предприятия вошли в число лидеров конкурса «Московское качество»
Подмосковные предприятия, реализующие продукцию в Московской области и Москве, приняли участие в конкурсе «Московское качество». Конкурс направлен на продвижение местных производителей, импортозамещение и развитие потребительского рынка. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
По итогам конкурса десять региональных компаний стали победителями в различных номинациях. Так, бренд «Актибио» стал лучшим в категории молочных продуктов. В категории сыра с белой плесенью «Камамбер» победил бренд «PRESIDENT» компании АО «Лакталис Восток» из Истры, а среди мясной продукции лидерами стали компании из Щелкова и Павловского Посада.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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