Подмосковные предприятия собрали свыше 300 тонн урожая летом

Этим занимаются крупные агропредприятия и фермеры, такие как: ФГУП АПК «Непецино», ООО «Ягодная долина», ООО «Русская ягода», «Николаевское подворье» и другие.

Например, «Ягодная долина» в Щелкове несколько лет создает плантации голубики, малины и клубники по современным технологиям. В прошлом году на предприятии собрали 187 тонн клубники и 19 тонн малины. В этом году уже собрали 72 тонны клубники.

Жителям Московской области напоминают, что покупать ягоды и фрукты можно только в проверенных местах.

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