15 ноября 2023, 10:24

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бизнес-туре по производствам

пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковные предприниматели смогут посетить крупные производства в размах бизнес-тура. Серия визитов на предприятия начнется 20 ноября.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприниматели посетят экскурсии, мастер-классы и конференции с руководством предприятий, а также узнают о бизнес-моделях.

В проекте примут участие 10 предприятий. Это Гжельский завод художественной росписи, кабельный завод «СПКБ Техно», компания «Пластик Он Лайн», ферма «Веселая корова» и другие.

Узнать график визитов можно по ссылке. Один участник может посетить только одно предприятие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Поддержка предпринимателей в Московской области
15 ноября 2023, 11:07
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 15 ноября
Unsplash
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Минтранс Подмосковья проведет вебинары для помощи с подачей документов на региональном портале госуслуг. Конференции пройдут 15 ноября.

В рамках вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам. Чтобы принять участие в конференциях, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Среди тем вебинаров: согласование размещения инженерных коммуникаций , согласование проектов организации дорожного движения , разрешение на деятельность такси , передвижение по МКАД грузового автомобиля , обслуживание карт «Стрелка» , выдача разрешений на выполнение авиационных работ и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги
15 ноября 2023, 11:02
Встреча участника СВО со школьниками прошла на уроке истории в Павловском Посаде
Телеканал «360»
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Участник специальной военной операции на Украине Михаил выступил перед школьниками девятых классов в Павловском Посаде. Встреча состоялась на уроке новейшей истории, темой которого стало противостояние России с нацистами.

Михаил рассказал о службе, боевых товарищах и обстановке в зоне СВО. Школьники с интересом слушали добровольца, ведь для них он - настоящий герой.

Гуманитарная помощь стала важной темой встречи. По словам участника СВО, письма школьников и посылки горожан вносят огромный вклад в поддержку боевого духа солдат. Внимание и поддержка земляков помогают держаться и уверенно двигаться к победе.

Через несколько дней Михаил вновь отправится на передовую. Встречи с участниками СВО, которые сейчас в отпуске в Павловском Посаде и Электрогорске, будут продолжаться.

14 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени. Он рассказал подробнее об их подвигах в Telegram-канале.

Павловский посад
15 ноября 2023, 10:56
Итоги конкурса рисунков «Обнимая небо» подвели в музее военно-воздушных сил в Щелкове
Телеканал «360»
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Творческий конкурс «Обнимая небо» прошел в Подмосковье. Его итоги подвели в поселке Монино под Щелковым, в Центральном музее военно-воздушных сил. На победу претендовали 184 рисунка.

Тематику конкурса в этом году расширили. Многие работы были посвящены жизни музея и его экспонатам. Каждый участник получил памятный подарок, а авторы 15 работ стали победителями и получили специальные призы. Их ребятам вручили ветераны-летчики.

Главный приз получила восьмиклассница лицея № 14 Мария Сорокина. Ее победу объявила ветеран Великой Отечественной войны, штурман первой эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Галина Павловна Брок-Бельцова.

«Сегодня вопросы культуры выходят на первый план. Там, где культура, там обязательно ум, воля и талант. Сегодня мы увидели: без творчества нет побед. Здесь - творцы, в том числе и победы. Желанной, очень-очень долгожданной и очень-очень заслуженной», - сказала она.

Все рисунки, присланные на конкурс, можно будет увидеть в залах музея Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Щелково конкурсы
15 ноября 2023, 10:52
Сергей Никитенко провел встречу по вопросам подключения газа в населенных пунктах Серпухова
Телеканал «360»
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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко провел встречу по вопросам догазификации населенных пунктов. В частности, обсудили сроки выполнения работ по благоустройству территорий.

«Газификация наших населенных пунктов, эта работа ведется у нас уже не первый год. Это очень важное направление, потому что это те вещи, которые очень значительно влияют на качество жизни наших жителей, наших горожан, жителей нашего городского округа», - отметил Никитенко.

По его словам, в деревнях Ивановское и Балково благоустройство территории после социальной газификации планируется завершить до 20 ноября, а в Дашковке все работы уже завершены.

Помимо этого, в Сераксееве уже запустили газ, а в Мартьяново - работы в процессе, ведется сбор документации.

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

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Газ Серпухов Социальная газификация

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