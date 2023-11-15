Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бизнес-туре по производствам
Подмосковные предприниматели смогут посетить крупные производства в размах бизнес-тура. Серия визитов на предприятия начнется 20 ноября.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприниматели посетят экскурсии, мастер-классы и конференции с руководством предприятий, а также узнают о бизнес-моделях.
В проекте примут участие 10 предприятий. Это Гжельский завод художественной росписи, кабельный завод «СПКБ Техно», компания «Пластик Он Лайн», ферма «Веселая корова» и другие.
Узнать график визитов можно по ссылке. Один участник может посетить только одно предприятие.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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