Подмосковные предприниматели примут участие в Кантонской ярмарке в октябре

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, на ярмарке будут представлены одежда, обувь, сумки, текстиль, офисные принадлежности, спортивные товары, медицинские препараты, продукты питания, косметика, игрушки, товары для детей и животных.

В ведомстве добавили, что Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров проходит два раза в год - весной и осенью. Проводится с 1957 года в провинции Гуандун, городе Гуанчжоу.

Подать заявку на участие можно до 31 августа на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».