Подмосковные предприниматели примут участие в бизнес-миссии в Узбекистане
Подмосковные компании смогут присоединиться к бизнес-миссии в Узбекистане. Мероприятия для предпринимателей пройдут в Ташкенте с 3 по 5 сентября.
Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, бизнес-встреча пройдет при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона.
Подмосковные предприниматели смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям, а также получат возможность найти бизнес-партнеров.
Подать заявку на участие в мероприятии можно до 16 августа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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