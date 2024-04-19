19 апреля 2024, 13:45

Подмосковные предприниматели примут участие в бизнес-миссии в Узбекистане

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковные компании смогут присоединиться к бизнес-миссии в Узбекистане. Мероприятия для предпринимателей пройдут в Ташкенте с 3 по 5 сентября.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, бизнес-встреча пройдет при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона.

Подмосковные предприниматели смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям, а также получат возможность найти бизнес-партнеров.

Подать заявку на участие в мероприятии можно до 16 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Россия Переговоры Бизнес Узбекистан
19 апреля 2024, 13:49
Городской субботник пройдет в Ступине 20 апреля
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Третий в этом сезоне муниципальный субботник пройдет в Ступине 20 апреля. Начало в 9:00.

На субботнике уберут мусор, опилят аварийные деревья, удалят незаконно размещенную рекламу. Основными площадками работ станут: • территория у Державной Церкви (улица Чайковского, 59); • территория от улицы Бахарева до улицы Куйбышева; • территория вокруг детских садов № 18 и № 19; • территория вблизи Приокского переулка, 9; • улица Службина до проспекта Победы; • улица Службина до Городского пруда; • Городской пруд; • Парк Островского; • территория Белопесоцкого котлована.

Участникам субботника выдадут инвентарь.

«Приглашаю принять участие в весенней уборке, вместе сделать наш округ чище и комфортнее!» - пригласил ступинцев глава округа Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Субботник Ступино
19 апреля 2024, 13:45
Звание почетного донора получили 28 тысяч жителей Подмосковья
Пресс-служба Минсоцразвития МО
Читайте нас в: Google Новости
Звание почетного донора получили 28 тысяч жителей Подмосковья. Они получат социальную поддержку в виде единовременной выплаты в размере более 17 тысяч рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, 20 апреля в России ежегоно отмечают день донора. Он посвящет людям, которые сдают кровь и ее компоненты.

«Сейчас в Подмосковье проживает 28 тысяч жителей, которые имеют звание „Почетный донор России“ или СССР. Им мы оказываем социальную поддержку. Например, единовременная выплата более 17 тысяч рублей, которая ежегодно индексируется. Почетные доноры региона также могут бесплатно ездить в общественном транспорте. А еще им каждый месяц возвращают половину оплаты за услуги ЖКХ», - сообщили в ведомсте.

Получить статус почетного донора можно, если сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетая сдачу обоих компонентов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы
19 апреля 2024, 13:41
Перинатальный центр Подмосковья проведет уроки для будущих родителей
Пресс-служба МОПЦ
Читайте нас в: Google Новости
Практическое занятие для будущих родителей проведут в подмосковном перинатальном центре. Узнать полезную информацю о партерских родах и уходе за новорожденным можно в школе для мам и пап «Мое солнышко».

Как рассказала главврач учреждения Ольга Серова, занятия в школе проходят каждый месяц. Обучение проводят сотрудники перинатального центра.

«Будущим родителям рассказывают о том, что необходимо для того, чтобы беременность протекала благополучно, зачем роженице нужен партнер на родах, какие существуют техники для успешного родоразрешения, а также как наладить лактацию и что необходимо для ухода за младенцем. Все занятия проводят на бесплатной основе», - рассказала она.

В мае для будущих родиелей проведу занятия, а темы «Как протекают роды и как помочь себе и ребенку наиболее комфортно и спокойно появиться на свет», «Техники немедикаментозного обезболивания родов», «Роды без боли и страха. Психологическая подготовка и приёмы обезболивания», «Уход за новорожденным». Маммолог Екатерина Гончарова покажет, как правильно пригладывать новорожденного к груди и наладить лактацию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Беременность Врачи
19 апреля 2024, 13:11
Около 45 тысяч пациентов получили донорскую кровь в Подмосковье в 2023 году
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал о количестве доноров крови в Подмосковье. Он отметил, что их помощь нуждающимся неоценима.

По его словам, количество доноров в регионе к первому апрелю этого года составило свыше 85,4 тысячи человек.

«Впервые вступили в ряды доноров в 2023 году - более 17 тысяч человек, а за первый квартал 2024-го - 6 599 человек. Благодаря нашим донорам в 2023 году порядка 45 тысяч пациентов получили переливание компонентов крови, за три месяца 2024-го - 15,9 тысячи человек», - рассказал Голубев.

Он добавил, что Подмосковье работают 25 учреждений службы крови, а сдав ее 40 раз, плазму - 60, можно стать Почетным донором. В Подмосковье этим знаком награждены порядка 28 тысяч человек.

«Для Почетных доноров предусмотрены федеральные и региональные меры поддержки», - пояснил Голубев.

Среди них оплачиваемый отпуск в удобное для них время года, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях и другие.

Напомним, что Национальный день донора в России отмечается 20 апреля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Волонтеры

Новости по теме