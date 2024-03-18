Подмосковные предприниматели представят продукцию на ярмарке в Москве 23 марта

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Организаторами мероприятия выступают Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» Подмосковья.

Гости ярмарки смогут принять участие в розыгрышах призов, мастер-классах по изготовлению венков из живых цветов, свечей, ароматических саше, составить собственную парфюмерную композицию, а также приобрести уникальные товары подмосковных брендов.

Для тех, кто планирует начать свое дело, сотрудники центра «Мой бизнес» расскажут о мерах поддержки предпринимателей, действующих в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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