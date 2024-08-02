Подмосковные предприниматели получили свыше 20 тысяч услуг центра «Мой бизнес» с января

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, чаще всего бизнесмены обращались за консультациями о мерах поддержки и открытии своего дела. Такой возможностью воспользовались свыше 16,7 тысячи раз.

«В этом году поддержкой центра „Мой бизнес“ Подмосковья воспользовались уже более 17 тысяч предпринимателей. Суммарно специалистами было оказано свыше 20 870 услуг, где наиболее востребованной стала консультационная поддержка», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что чаще всего за консультациями обращались предприниматели в сфере интернет-торговли, образования и предоставления услуг.

Узнать больше о поддержке предпринимателей в регионе можно по ссылке.

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