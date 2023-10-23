Подмосковные практики по развитию инвестиционного потенциала представили в Тамбове

На сегодняшний день в Московской области работают более 1,3 тысячи крупных и средних промышленных предприятий. При этом регион входит в тройку лучших по объему производства обрабатывающей промышленности, а также занимает лидирующие позиции в рейтинге АСИ по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

На сопровождении Мининвеста находятся более тысячи инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в более чем 1,6 триллионов рублей. Их реализация позволит создать в регионе 248 тысяч рабочих мест.

«Объем инвестиций в основной капитал в нашем регионе по итогам прошлого года, как известно, составил 1,3 миллиардов рублей, в текущем году мы рассчитываем, что он станет еще больше», - отмечается в рамках защиты стратегии развития промышленности региона.

Если говорить о более долгосрочных прогнозах, то в них делается упор на дальнейшее привлечение финансовых инструментов для поддержки предприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года». По его словам, несмотря на санкции и ограничения, подмосковные компании продолжают показывать хорошие результаты.

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