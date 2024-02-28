Подмосковные повара провели кулинарные мастер-классы на ВДНХ

«Уже второй раз мы проводим день Московской области в Доме российской кухни. Наш регион представили семь участников из Одинцова, Коломны, Сергиева Посада, Луховиц, Пушкино и Серпухова», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

На театрализованной экскурсии гостям показали, как приготовить ландрины - особую карамель из патоки. Кроме того, посетителям предложили попробовать дежень из толокна. Это забытое русское блюдо, которое готовится из клюквы, овсяного толокна и молока.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».