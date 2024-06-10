Подмосковные почтовые отделения не будут работать в День России 12 июня

Как пояснили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 11 июня почтовые отделения завершат свою работу на час раньше.

Кроме того, в праздничный день почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Найти ближайшее круглосуточное отделение можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании. 13 июня все почтовые отделения продолжат работу в обычном режиме.

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