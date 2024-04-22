22 апреля 2024, 23:04

Подмосковные пловцы завоевали 6 медалей чемпионата России

Фото: Всероссийская федерация плавания / Алексей Савченко
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Спортсмены из Подмосковья выиграли три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате России по плаванию. Соревнования проводились с 14 по 19 апреля в Казани.

Чемпионками страны среди женщин стали Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 метров и Татьяна Белоногофф в заплыве на 50 метров брассом. Александру Степанову удалось обойти других спортсменов и завоевать золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем.

Евгений Рылов, известный пловец из сборной Подмосковья, занял третье место за заплыв на 200 метров на спине и получил бронзовую медаль.

Участниками соревнований стали свыше 700 спортсменов, которые приехали из более чем 70 субъектов РФ. Среди них были 26 представителей Московской области.

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Спортсмены
22 апреля 2024, 23:52
День диагностики меланомы пройдет в Подмосковье 20 мая
Пресс-секретарь ГБУЗ МО "МОККВД"
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Меланома — один из наиболее опасных видов рака, развивающийся из обычных родинок, поэтому ранняя диагностика играет важную роль. Именно поэтому все филиалы Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера проведут День диагностики меланомы 20 мая.

Врач-дерматовенеролог Елена Авербух отмечает, что многие пациенты обращаются к врачу слишком поздно, уже в стадии наличия метастазов, что снижает шансы на выздоровление.

Для получения бесплатной диагностики родинок необходимо записаться в ближайший филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера при помощи портала. Кроме того, это можно сделать по телефону: 8 800 2000 345.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Врачи Рак
22 апреля 2024, 23:31
Проезд в подмосковных поездах МТППК упростят для ветеранов
МТППК
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Упрощенный порядок проезда для ветеранов Великой Отечественной войны запустят в поездах МТППК с 28 апреля по 31 мая. Он также будет действовать и на лиц, которые сопровождают их. Для того чтобы пройти через турникеты, им будет достаточно просто предъявить удостоверение.

Воспользоваться упрощенным проездом смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узников концлагерей. Кроме того, бесплатно проехать в поездах МТППК смогут граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». При этом льгота бесплатного проезда для сопровождающих распространяется только на одного человека, совершающего поездку вместе с ветераном.

Ветераны Великой Отечественной войны по-прежнему имеют возможность бесплатно путешествовать обычными и скоростными пригородными поездами МТППК. Оформить специальный льготный билет можно в билетных кассах вне очереди.

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Льготы Ветераны Поезда Великая Отечественная война
22 апреля 2024, 22:28
Заседание Молодежного совета провели в Подмосковье
Фотограф Александра Степанова
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Ежеквартальное заседание Молодежного совета прошло в офисе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской. Участники подвели итоги своей работы за первый квартал и приняли новых членов совета из различных городов, включая Серпухов, Балашиху, Солнечногорск, Люберцы, и Одинцово.

Ирина Фаевская отметила, что Молодежный совет активно развивается, привлекая все больше талантливых и заинтересованных людей. Она пожелала новым участникам успехов и призвала делиться идеями, подчеркнув готовность поддержать их в воплощении полезных инициатив. Старшим участникам также было напомнено о возможности рассчитывать на поддержку при осуществлении проектов.

На заседании члены совета обсудили свои достижения и результаты за прошедший год, а также обозначили новые планы и цели на следующий квартал. Председатель Молодежного совета Светлана Погосян выразила радость по поводу поступления множества заявок от желающих присоединиться к команде совета.

«Очень приятно, что деятельность, которой мы занимаемся, откликается в сердцах молодежи», - указала Светлана Погосян.

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Одинцово Люберцы Солнечногорск Серпухов Балашиха
22 апреля 2024, 22:08
Свыше 20 видов досуга подготовили для пенсионеров в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Для участников клуба «Активное долголетие» из Химок подготовили свыше 20 различных активностей. Например, пенсионеры могут поиграть в бадминтон или съездить на познавательную экскурсию.

Перечень мероприятий опубликован на сайте «Активного долголетия». Чтобы записаться, необходимо выбрать вид досуга, подходящую дату, время, ввести свои данные и отправить заявку.

«Творчество, спорт, компьютерная грамотность, литературное мастерство, иностранные языки, история и искусство - все это доступно для участников клуба. В том числе, для долголетов проводятся различные тематические лекции и семинары. Занятия проходят на ежедневной основе», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Пенсионеры Химки Экскурсии Активное долголетие

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