Подмосковные пловцы завоевали 6 медалей чемпионата России

Читайте нас в:

Чемпионками страны среди женщин стали Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 метров и Татьяна Белоногофф в заплыве на 50 метров брассом. Александру Степанову удалось обойти других спортсменов и завоевать золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем.

Евгений Рылов, известный пловец из сборной Подмосковья, занял третье место за заплыв на 200 метров на спине и получил бронзовую медаль.

Участниками соревнований стали свыше 700 спортсменов, которые приехали из более чем 70 субъектов РФ. Среди них были 26 представителей Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».