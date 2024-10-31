Подмосковные перевозчики переоформили 400 документов с начала года

«Больше всего заявлений было зарегистрировано по региональным маршрутам - более 340 заявлений и более 310 положительных решений по ним. На муниципальных маршрутах перевозчики подали порядка 100 заявлений и получили более 80 положительных решений по ним», - рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили ведомстве, эта услуга позволяет переоформить свидетельство на разрешающие перевозки по маршруту и карты маршрутов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Кроме того, перевозчики могут получить новые или переоформить выданные ранее документы.

Получить эту услугу можно в электронном виде на сайте региональных госуслуг. Срок рассмотрения заявления - до пяти рабочих дней.