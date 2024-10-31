Подмосковные перевозчики переоформили 400 документов с начала года
Перевозчики Московской области подали около 450 заявлений на переоформление свидетельств и карт маршрутов общественного транспорта с начала года. Порядка 400 из них получили положительные заключения.
«Больше всего заявлений было зарегистрировано по региональным маршрутам - более 340 заявлений и более 310 положительных решений по ним. На муниципальных маршрутах перевозчики подали порядка 100 заявлений и получили более 80 положительных решений по ним», - рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Как пояснили ведомстве, эта услуга позволяет переоформить свидетельство на разрешающие перевозки по маршруту и карты маршрутов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Кроме того, перевозчики могут получить новые или переоформить выданные ранее документы.
Получить эту услугу можно в электронном виде на сайте региональных госуслуг. Срок рассмотрения заявления - до пяти рабочих дней.