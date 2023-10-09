Подмосковные педагоги стали лауреатами премии Минкультуры России
Педагоги из Московской области стали лауреатами премии Министерства культура России. Всего в этом году в конкурсе участвовали 565 соискателей.
Премии получили лучшие преподаватели в области музыкального искусства ДШИ, а также училищ и вузов за достижения в педагогической деятельности.
Кандидатов оценивали по таким критериям, как наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников и опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.
Лауреатами стали три представителя Московской области: преподаватель теории музыки ДШИ Ленинского округа Елизавета Ежова, преподаватель по классу баяна ДШИ в Электростали Иван Соколов и преподаватель по классу гуслей Московского губернского колледжа искусств Мария Беляева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя. В честь этого события выдающиеся педагоги и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.
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