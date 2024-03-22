Подмосковные педагоги приняли участие в школьной конференции на базе МФТИ

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Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел направил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву в связи с трагедией в Crocus City Hall. В Никольском кафедральном соборе Красногорска священнослужители создали оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.

В церкви прошла панихида по погибшим. Священники и жители Подмосковья вместе молились о выздоровлении пострадавших, а также об укреплении сил спасателей и медиков, спасающих жертв теракта.

В соборе с момента трагедии дежурят священнослужители, к которым каждый может обратиться за духовной поддержкой и утешением.

Заздравные молитвы о выздоровлении пострадавших возносятся во всех храмах и монастырях Московской митрополии и заупокойные - о погибших.

Священнослужители посещают больницы, где также молятся вместе с родными и близкими пострадавших.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.