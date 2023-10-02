Подмосковные пасеки начали готовить к зимовке

Читайте нас в:

«Год назад начинающему крестьянско-фермерскому хозяйству было выделено более 30 гектаров земли по программе „Подмосковные 10 га“. На территории одного из участков сейчас были размещены более 20 пчелосемей. Только за первый год работы ферма получила около 150 килограммов меда», - заявил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Для зимовки специалисты подготовят 15-20 килограммов меда. Каждый улей проверят на наличие рамок с медом.

«После того как мы обеспечили медом пчел, наша задача их пролечить. Лечим всех, даже если не болеют», - рассказала основатель фермы Артем Климович.

Лечение проводят с помощью отваров трав или настоев. При температуре до пяти градусов ульи убирают в помещения со стабильной температурой и без сквозняков. Там насекомые находятся до марта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».