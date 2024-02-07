07 февраля 2024, 10:26

Подмосковные органы власти пресекли 14 нарушений парковки в первый день полномочий по эвакуации машин

Unsplash
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Власти Подмосковья получили полномочия эвакуировать припаркованные не по правилам автомобили без участия ГИБДД. Первые рейды провели в Котельниках, где пресекли 14 нарушений.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности, Котельники выбрали из-за большого количества жалоб от жителей. В результате там эвакуировали пять машин нелегальных такси, которые были припаркованы под запрещающими знаками. Еще по четырем нарушениям выписали штрафы и пять случаев неправильной стоянки удалось пресечь.

С водителями провели разъяснительные беседы, а для предотвращения дальнейших нарушений на проблемных территориях разработают планы организации дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

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Штрафы Машины Водители Котельники
07 февраля 2024, 10:44
Рекультивация шести бывших мусорных полигонов Подмосковья завершится в 2024 году
Пресс-служба министерства экологии Московской области
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Московская область рекультивирует еще шесть бывших полигонов твердых коммунальных отходов в этом году. Работы проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна», напомнили в Минприроды России.

Речь идет о полигонах «Сафоново», «Непейно», «Шатурский», «Лесная», «Воловичи» и «Егорьевский». Все они относятся к категории наиболее опасных.

«В Подмосковье используются технологии ликвидации накопленного вреда без вывоза отходов. Формируется тело полигона, устанавливаются защитные противофильтрационные экраны, системы дегазации, сбора и очистки фильтрата, вносятся плодородные грунты. Такие технологии обеспечивают изоляцию отходов от окружающей среды, защищая ее от вредного воздействия свалки, в том числе от проникновения загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды» - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов.

Полигон «Сафоново» расположен в Раменском. Он принимал отходы с 1980 по 2012 год. На 34 гектарах скопилось 2,5 миллиона кубометров мусора. Здесь уже установили систему отвода свалочного газа из 32 скважин. Вокруг тела свалки создали противофильтрационную завесу глубиной 11 метров.

«Непейно» находится в Дмитровском городском округе. Полигон эксплуатировался с 1970-х годов до 2019 года. Планируется рекультивировать 12 гектаров, где скопилось 1,6 миллиона кубометров отходов. Ведутся работы по монтажу систем дегазации и очистки фильтрата методом обратного осмоса.

«Шатурский» полигон принимал мусор с 1964 года и закрылся в 2020 году. За 56 лет эксплуатации там накопилось 1,4 миллиона кубометров отходов. Установлены системы дегазации, очистки ливневых и фильтрационных вод. Вокруг объекта построили ограждение глубиной восемь метров, предотвращающее распространение загрязняющих веществ.

Полигон «Лесная» в Серпухове работал с 1970 года, неоднократно закрывался и снова открывался. Окончательно закрыт в 2020 году. На площади 32,8 гектара скопилось шесть миллионов кубометров отходов.

Полигон «Воловичи» в Коломенском городском округе закрыли в 2019 году после обращений граждан. На 22 гектарах накопилось 2,5 миллиона кубометров отходов. Здесь уже сделали сооружение стен и завес из армогрунта, а весной начнут биологический этап рекультивации.

На полигоне «Егорьевский» работы также близятся к завершению. Он принимал бытовые отходы с 1964 по 2019 год. Площадь свалки составляет более двух миллионов кубометров отходов.

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Свалки Полигоны Экология Мусор
07 февраля 2024, 10:36
Подачу отопления и горячей воды возобновили на улице Горького в Пушкино после сбоя
Unsplash
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Работы по устранению технологического нарушения на трубопроводе от котельной на улице Горького завершили в Пушкино 6 февраля в 18:45. Об этом сообщили в компании «Газпром теплоэнерго МО».

На данный момент подачу горячей воды и отопления возобновили. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Газпром Пушкино
07 февраля 2024, 10:35
Проект психологического сопровождения при диабете запустят в НИКИ детства
пресс-служба администрации Ленинского округа
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НИКИ детства запустит проект психологического сопровождения семей с детьми с диабетом. Он поможет тем, кто впервые столкнулся с таким диагнозом, и тем, кому сложно дается контролировать скачки сахара в крови ребенка.

Как рассказала заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф, проект «Семейная школа сахарного диабета» поддержит семьи, где ребенку поставили такой диагноз. Особое внимание уделят подросткам, которым сложно смириться с необходимостью диеты и режима дня.

«Это заболевание требует постоянного контроля состояния и несет в себе не только объективные ограничения в питании, но и необходимость в изменении всего образа жизни. За короткое время ребенку и семье необходимо принять факт болезни и встроить его в свою повседневную жизнь. Часто груз ответственности за состояние болеющего ребенка ложится на плечи родителей, жизнь меняется кардинально. Справляются с этим не все. Поэтому нам важно помочь», - сказала она.

По словам психолога Лилит Кираксян, психологическое сопровождение будет начинаться на этапе лечения в отделении эндокринологии. После этого семью будут курировать на протяжении года. Это даст родителям возможность принять диагноз ребенка и научиться жить в новых обстоятельствах.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Дети Больницы Семья Диабет
07 февраля 2024, 10:18
Строительство четырех котельных в Электростали перенесут с 2028-го на этот год
Фото: Александра Степанова
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Предложения Электростали по модернизации теплового хозяйства заслушали на региональном штабе под руководством вице-губернатора Евгения Хромушина. В округе есть необходимость обновить объекты, не вошедшие в инвестпрограмму.

«Нужно перенести ряд работ на более ранний срок, в частности, строительство четырех блочно-модульных котельных и тепловых сетей будем двигать с 2028 года на 2024 год. Уверен, что это существенно снизит риски возникновения аварий в будущий осенне-зимний период», - сказал Евгений Хромушин.

Для повторной оценки ситуации и формирования окончательной программы мероприятий в Электросталь прибудет группа экспертов.

«Мы взяли на себя ответственность: все, что вскроется по результатам опрессовки, будем делать в этом году», - добавил вице-губернатор.

Работа штабов по модернизации теплосетей в Подмосковье продолжается. План работ составят по каждому муниципалитету, после чего мероприятия включат в госпрограмму и начнут реализовывать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Электросталь

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